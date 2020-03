Molnár Dávidnak a lovas íjászat egyben hivatás és életforma

Szombathely Vas Megye Önkormányzatától „Vas Megye Szolgálatáért Sport Tagozata” elismerésben részesült Molnár Dávid lovasíjász.

A Jánosházán élő Molnár Dávid 2007-ben ismerkedett meg a lovasíjászattal. Kitartó munkájának köszönhetően 2019-ben már a világranglista első helyére lépett. A különböző hazai és nemzetközi versenyeken Kemenesalját, ezzel együtt pedig Vas megyét képviseli.

-Kassai Lajos tanítványaként ástam bele magam mélyebben a lovasíjászatba – árulta el a 30 esztendős Molnár Dávid. – Egy ősi magyar tevékenységről, harcművészeti ágról van szó. Ennek megfelelően a lovasíjász nem csak sportol, hanem őrizi, ápolja a magyar kultúrát, művészetet, és terjeszti szerte a világban. Ami egy hivatás. Aki lovasíjászattal foglalkozik, annak harmóniában kell lenni saját magával, a világgal, a természettel. Ez nem hobbi, ez egy életforma – amely teljesen megváltoztatja, jobbá, talán értékesebbé teszi az embert. Mivel az íjra és a lóra is koncentrálni kell, továbbá ügyelni a folyamatosan változó távolságra lévő célra, kizárólag az lehet eredményes, aki nem csak fizikailag, hanem fejben is rendben van. Egyébként a lovasíjászat napi szintű edzést igényel.

-Jómagam rengeteg munka után 2014-ben csatlakoztam a Kassai Lovasíjász Iskolához – folytatta Molnár Dávid. – Fokozatosan javultak az eredményeim, 2015-ben nyolcadik, 2016-ban harmadik, 2017-ben és 2018-ban második voltam a közel 40 ország lovasíjászait felvonultató világranglistán, végül 2019-ben sikerült fellépnem az első helyre – valamint ugyancsak tavaly megnyertem a Magyarországon rendezett világbajnokságot is. Itt jegyzem meg, hogy szerencsére a megyében is egyre népszerűbb a sportág, ezt jelzi, hogy a 2019-es vb-n a szombathelyi ifj. Piroska Péter ezüstérmes lett – vagyis a dobogó első két fokán két Vas megyei osztozott. Amire roppant büszke vagyok. A családom, a baráti köröm eleinte kíváncsian várta, hogy mi sül ki ebből a dologból, de a szeretteim végig mellettem álltak, a támogatásuk nélkül nem tudtam volna kiteljesedni lovasíjászként. Boldog vagyok a lovasíjászok közösségének tagjaként – és jóideig nem is tervezem, hogy leszállok a lóról, leteszem az íjat. Igyekszem példát mutatni a következő generációknak.

-A kitüntetés nagyon meglepett, de büszkén fogadtam, örülök, hogy méltónak találtak rá. Ugyanakkor ez nagy felelősség is. Úgy érzem, hogy a kitüntetéssel rajtam keresztül a lovasíjász közösség tevékenységét, munkáját, sport és kulturális területen elért eredményeit is díjazták – zárta szavait Molnár Dávid.

A díjazottak a megyeházán kapták volna meg a kitüntetéseiket, de az ünnepség a koronavírus-járvány miatt elmaradt. Az érintettek egy későbbi rendezvényen vehetik majd át az elismeréseiket.