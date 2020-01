Nagy lehetőség rejlik a civil szervezetekben

A megbeszélésen áttekintették a tavalyi év gazdálkodását, és szót ejtettek az idei feladatokról, pályázati, és együttműködési lehetőségekről.

– A MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást az Országos Szlovén Önkormányzat, Szentgotthárd Város Önkormányzata, Lendva Község Önkormányzata és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség alapította 2017-ben azzal a céllal, hogy segítsék a Muravidék és a Rábavidék gazdasági, társadalmi együttműködését – mondta Dancsecs Réka, a társulás elnöke, hozzátéve: január 28-án Lendván szakmai műhelytalálkozót tartanak. Itt négy szekcióban öt tématerülettel foglalkoznak majd a szakemberek: vállalkozások közti együttműködések, gazdaságfejlesztés; információmegosztás a határtérségben; kulturális együttműködés; gondoskodó térség, generációk együttműködése; valamint a minőségi és tiszta környezetet biztosító alap-

infrastruktúra.

A társulás munkatársai kérdőíves felméréssel piackutatást végeztek, amelyben arra keresték a választ, hogy a 21. században a magyar–szlovén–osztrák hármashatáron milyen profilú civil szervezetek működnek, milyen a beágyazottságuk a helyi társadalomban, és van-e olyan területi elv, amely mentén szerveződnek. – A kutatásból kiderült, hogy a szlovén Rábavidéket erős civil élet jellemzi, amely a hagyományőrzésen túl a nemzetiségekhez is erősen köthető – mondta el Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző . – A jellemzően saját tagdíjból és alacsony költségvetésből működő egyesületek nyitottak az összefogásra más szervezetekkel, önkormányzatokkal és nagyban hozzájárulnak a települések közösségi és társadalmi életéhez.

A szakember elmondta, az aktív szerepvállalás ellenére a működési feltételeken érdemes lenne javítani, s ehhez is segítséget kíván nyújtani a társulás. A stratégiai és fejlesztési ügyintéző szólt arról is, hogy a civilek nagy arányban pályáztak is.