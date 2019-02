Nagy lehetőségek előtt a Bük–Kőszeg–Szombathely kerékpáros háromszög

Jó negyvenen gyűltek össze a nemzetközi Veloregio kerékpáros fórumra a Jurisics-várba, hogy megvitassák Vas megye, Dél-Burgenland és a kőszegi térség előtt álló kerékpáros kihívásokat.

A fórumot Básthy Béla, Kőszeg alpolgármestere köszöntötte. Üdvözölte, hogy a Veloregio projektben lehetőség adódik egy olyan összefogott, évtizedes, határon átnyúló kerékpáros turisztikai folyamat megindítására, mint amilyen az alpannonia program a gyalogos túrázásban. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke elmondta, hogy a vasi kerékpározás négy nagy hálózatra feszül fel: az Eurovelo 13 Vasfüggöny kerékpárút végighalad a nyugati határon, a Kőszeg–Szombathely–Kám kerékpárút a Balatonhoz vezeti a turistákat, csakúgy, mint a Kemenesalján áthaladó Fertő-tó–Balaton és a Szentgotthárdról induló Őrség–Balaton (Eurovelo 14) összeköttetés. Ezt egészítik ki a térségi elemek, így a Zsira–Bük–Sárvár–Kemenesalja termál-kerékpárút, valamint a Kőszeg–Bük–Szombathely háromszög térségi fejlesztései. Vas megyében ezekben az években 2,5 milliárd forint értékű kerékpárút, pihenő, információstábla-beruházás valósulhat meg. Hans-Peter Neun a dél-burgenlandi Paradicsomi útvonalat ajánlotta a résztvevők figyelmébe. Pálffy Tamás a Bükfürdőre érkező turisták kerékpáros szokásairól szólt: nagy a kereslet arra, hogy a fürdőzők kerékpáron is át tudjanak menni Kőszegre.

Kovács Bence Kőszeg részéről jelezte: a Veloregio erre is megoldást hozhat. Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint egy jó Abért-tó–Kőszeg összeköttetéssel Lukácsházán keresztül a szombathelyiek is könnyebben érhetnek majd el az Alpokaljára. Az intenzív műhelymunka végén Csordás Csaba, a Kőszegi Kerékpáros Egyesület szakértője ismertette, hogy Kőszeg megbízásából milyen útvonalakra készítenek mestertervet, hol vizsgálják meg az MTB.kerékpározás lehetőségét a megyében és kiemelten az Írottkő Natúrpark térségében. A munka most kezdődött, a héten Szombathelyen, február 19-én újra Kőszegen folytatódik majd.