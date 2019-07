Nagyon natúr, kicsit provence-i

A vintage népszerűsége évek óta töretlen: a boltokban a stílushoz köthető bútorok és kiegészítők tömkelegéből lehet válogatni, de arról kevesebbet látni-hallani, mely elemek teszik megkülönböztethetővé más lakberendezési irányzatoktól.

A vintage vagy vintázs stílus évekkel ezelőtt jelent meg Magyarországon – tizenöt esztendeje kezdett beszűrődni hozzánk, először ruhákkal, öltözködéshez köthető kiegészítőkkel. Az évek alatt azonban egyre szélesebb körben terjedt el, és már nemcsak az öltözékeken, hanem lakberendezéshez kapcsolódó holmik formájában is megjelenik. A vintage régi bútorokat használ újakkal vegyítve, az összkép pedig kiegyensúlyozottságot, békét sugároz, a zaklatottságnak, a szélsőséges eklektikának nincs helye benne.

Ha ismeretlenül cseng fülünknek a stílus neve, könnyen elképzelhetjük, ha – akár filmes, akár utazással összeköthető élményeinkből merítve – egy franciaországi, provence-i falut képzelünk el, levendulával, natúr vagy fehérre festett bútorokkal, ük- és dédnagymamáink csipkéivel díszített pasztell lakásbelsőre gondolunk. Ezek a jelzők fontos alapjai a stílusnak, és következik belőlük, hogy egy ilyen otthon kialakítása tervezést és időt igényel – a megfelelő berendezési tárgyak kiválasztása hónapok, évek munkájába telhet. Ha nagy vágyunk egy vintage-otthon kialakítása, érdemes azzal kezdeni, ami megadja az alaphangulatát a beltérnek, erre a vázra aztán az előttünk álló évek alatt fel lehet fűzni a kiegészítőket, amelyek igazán szerethetővé és egyedivé – a sajátunkká varázsolják a tereket.

Ha teljesen a nulláról alakítjuk ki a vintage-otthont, nem árt tehát, ha meghatározzuk az irányt: vagy modern alapra fűzzük fel a régi darabokat, vagy régi bútorokat szerzünk be, és azokhoz igazítjuk az újakat. Nem muszáj minden helyiségben ezt a rendezőelvet alkalmazni, egy légtérben azonban törekedjünk az egységességre. A bútorok kiválasztásánál fontos alapelv, hogy egyszínűek legyenek, ha mégsem azok, akkor passzoljanak egymáshoz az árnyalataik.

A mozgalmasságot, a dinamizmust mintás kiegészítőkkel lehet elérni, de ez nem szükségszerű, csupán lehetőség. Mivel a légiesség, kifinomultság jellemzi a stílust, az egymást ütő minták is kerülendők – a harmónia elsődleges. A bútorok anyaga jellemzően fa. A felülete lehet natúr, festett és lakkozott is – ez utóbbi megoldást azonban csak módjával alkalmazzuk, különben glamúrba hajlik az enteriőr. A természetes fa meleg árnyalatai iránymutatók is: nem lövünk mellé, ha ezek a tónusok megjelennek a kiegészítőkön is. A díszítőelemek nem csak fából készülhetnek, fonott kosarak, cserépedények, kötél­szőttesek mind remek kiegészítői a lakásbelsőnek. A függönyök is természetes anyagból készüljenek, lehet bézs, barna, hófehér – ám például a türkiz, a lila, a pink sem idegen a stílustól: ha a natúr színek mellett ezeké a főszerep, vihetjük vázára, kispárnára és más apróságra is – mértékkel. A szőnyegekre sincs erős megkötés a harmónia elvén kívül: lehet egyszínű, mintás.

A rongyszőnyeg is remek ki­egészítője a stílusnak, ahogy a keleties hangulatú szőttes is: a kettő első pillantásra elüt egymástól – második blikkre is –, ám nem is kell egy szobába erőltetni: előbbinek egy lazább, fiatalosabb otthonban, utóbbinak egy elegánsabb összeállításban találhatjuk meg a helyét. A falakat is díszíthetjük: a burkolat megválasztásával is öltöztethetjük a helyiséget: lehet szeletelt (bontott) téglával, terméskővel borítani. A nappali, szoba dinamikáját növelhetjük, ha nem minden falat borítunk velük, hanem egy nagyobb felületűt. A burkolat helyett festményeket, rajzokat, grafikákat is lehet lógatni a falra, valamint régies keretben elhelyezett családi fotókat.

Ha a konyhát szeretnénk e stílusra építeni, akkor fából készített – vagy fa hatású, világos konyha a legelterjedtebb választás, de bátran lehet választani sötétebb kéket, zöldet, barnát – matt fronttal. A munkalap is lehet fa hatású, a rá merőleges falfelületet lehet szintén szeletelt téglával, natúr lapokkal, mozaikcsempével tervezni, de egy ügyes lakberendező a metrócsempét is bele tudja illeszteni az össz­képbe. A cseréptálak, cserépvázák, szárított növények mind tökéletes kiegészítői a konyhának. A hálószoba színénél – mivel a helyiség a pihenést szolgálja – a legelőnyösebb, ha pasztell.

Az ágy egyszerű legyen, amit lenből készült baldachinnal lehet felszerelni. A függönyök, ki­egészítők illeszkedjenek a természet színei­hez, esetleg egy vezető, dominánsabb árnyalatot ki lehet választani: megjelenhet ágytakarón, tapétán, virágtartón a többi között. A vintage stílus megteremtése otthonunkban nem bonyolult feladat, inkább idő és türelem – no meg némi pénz kell hozzá.