Négy dalt játszik el több száz zenész Szombathelyen

A tavalyi A dal a miénk! program mintájára idén is megszervezi az LGT-szám ihlette nagy közös zenélést az Ago­ra Szombathelyi Kulturális Központ és a Jam Music szeptember 14- én, szombaton 16 órakor a Fő téren.

Gitárosok, basszusgitárosok, dobosok és énekesek jelentkezését várják korosztálytól függetlenül, komplett együtteseket és egyéni zenészeket, profikat és amatőröket is.

Prieger Szabolcs főszervező, az Anima Sound System zeneszerzője tavaly is beállt játszani az alkalmi zenekarba, idén is így lesz. Amint mondja, különös érzés ott körülnézni, látni a sok boldog, mosolygós arcot, fantasztikus közösségi élmény. Annak ellenére is, ha otthon nem feltétlenül ezeket a zenéket hallgatja valaki.

– Le kell vetkőzni az egót egy ilyen együttzenéléshez, de ritkán adódik ilyen alkalom, és ezért érdemes kipróbálni – mondta Prieger Szabolcs. – Az LGT-dalt visszük tovább tavalyról, és mellé választottunk egy rockszámot, a Tankcsapda Örökké tart című dalát, aztán a generációkat összekötő „Darabokra törted a szívem”-et, amit eredetileg a Bergendy zenekar játszott, a maiak a Halott Pénztől ismerik. A „Nem táncolsz jobban, mint én” pedig úgy kerül ide, hogy pont itt lesz Lóci, Csorba Lóránt Szombathelyen, és elvállalta, hogy elénekli a saját dalát.

Holdosi Attilától, A dal a miénk! program zenei rendezőjétől megtudtuk, a nagyszínpadon játszó fő zenekarba idén Lóci mellé Újvári Tímeát és Antal D. Csabát válogatták be énekelni, Kusztor Gergely fog basszusgitározni, Keszei Tamás ül a zongoránál, Czetter Gábor a doboknál. Velük együtt játszik majd a Fő téren összegyűlő zenészsereg.

– Az a nagyon jó tapasztalatunk, hogy miközben a virtuális világban élünk, élő kapcsolatok teremtődnek a zene által. A hallgatóság számára is életre szóló élmény. Ki kell próbálni, meg kell hallgatni – mindenkit invitálok, aki csak megfordul nálam a hangszerboltban, és posztoljuk többször közösségi oldalon is a Vas megyei zenészek csoportjában. A dolog önmagát gerjeszti, mert aki tavaly itt volt, idén már hozza a zenésztársait is. Bónuszként egy alkalmi junior zenekar is megszólal, amely Bali Krisztina ötlete nyomán először a gyereknapon állt össze, a Margaret Island Libikóka című számát adták elő.

Megkérdeztünk egy nagyon fiatal zenészt is, hogyan készül a programra.

Sátori Zsuzsanna, a Redwood basszusgitárosa elmondta: ez hatalmas buli, jó egyben látni és hallani a szombathelyi zenészeket, hatalmas ereje van a közös megnyilvánulásnak.

– Tavaly voltak, akik azért nem jöttek el játszani, mert nem tudták, milyen lesz, csak figyeltek, bizonytalanok voltak, de meghallgatták, megtetszett, és most már zenélni is jönnek – mondta Zsuzsi. – Tavaly legalább százan voltunk, idén biztosan többen leszünk. Velem eljön a gitáros társam, Asbóth Barnabás is. Akkora közönség volt, amire nem számítottam. Több helyen felléptünk a zenekarommal, de ilyen élményem sehol nem volt. Fantasztikus ennyi zenésszel együtt játszani.