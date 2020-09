Négy kollégista került karanténba Szombathelyen

Pozitív teszteredménnyel négy külföldi hallgató tartózkodik karanténban az ELTE Pável Ágoston Kollégiumának Deák utcai épületében. A város másik nagyobb egyetemi kollégiumában jelenleg nincs fertőzött lakó, de ők is felkészültek az esetleges megbetegedésekre.

Szeptember 4-én tesztelték a szombathelyi Pável Ágoston Kollégium III., Deák utcai épületében elhelyezett külföldi hallgatókat. A vizsgálat során négyük koronavírusteszt-eredménye pozitív lett. Az érintett kollégisták a Vas Megyei Kormányhivatal rendelkezése szerint jelenleg karanténjukat töltik az épületben. – Mivel az ELTE minden kollégiumának járványügyi felkészítése hetekkel előbb megtörtént, így a munkatársak gyorsan és hatékonyan tudták megtenni a szükséges intézkedéseket – tájékoztatott Madár Beáta, az ELTE Kommunikációs Igazgatóságának sajtóreferense. – A négy külföldi hallgatót az erre a célra előzetesen kialakított karanténszobákban szállásoltuk el. Ezek mindegyike fürdőszobával rendelkezik, étkeztetésüket is külön oldjuk meg, így közös tereket nem használnak a fertőzött hallgatók.

– Ezekben a lakóegységekben jól elkülöníthetők a karanténra kötelezett személyek. A hatályos szabályozás értelmében a karanténra kötelezetteknek a kijelölt szobát tilos elhagyniuk – hangsúlyozta Madár Beáta. Hozzátette, az egyetem munkatársainak közreműködésével megkezdődött a kérdőíves kontaktkutatás, melynek kiértékelése folyamatban van. A szoros kontaktot jelentő hallgatók szintén kötelesek lesznek karanténba vonulni. Ezek mellett a szóban forgó épületben a hétvégén fertőtlenítő takarítást végeztek a kollégium munkatársai, a hallgatókat pedig ellátták higiéniai eszközökkel és tisztítószerekkel. Ahogy azt már korábban megírtuk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem hetekkel ezelőtt kétágyassá alakította a szobákat kollégiumaiban a kötelező védőtávolság megtartásának érdekében. Ezenfelül minden kollégiumi épületben a szobák két százalékát üresen hagyták, hogy gyorsan és zökkenőmentesen kialakítható legyen karanténterület koronavírus-fertőzéses eset felbukkanása esetén.

Jelen pillanatban nem tudnak koronavírussal megfertőződött bentlakóról a II. János Pál Szakkollégiumban – erről Gaspari Gábor szakkollégiumi igazgató tájékoztatta lapunkat. Azonban kiemelte: a katolikus kollégium munkatársai felkészültek arra az esetre, ha egyik kollégistájuk a vírus tüneteit produkálná. Mint mondta, a szakkollégisták csak teljesen egészséges, tünetmentes állapotban térhetnek vissza a kollégiumba. – Abban az esetben, ha a hallgató észleli magán a tüneteket, akkor azonnal – akár az éjszaka közepén is – be kell költöznie az elkülönítő lakásba, innen hívja másnap reggel a lakásra is kifüggesztett eljárási rend szerint azt a szombathelyi háziorvost, akivel szerződést kötött a szakkollégium. Ekkor elmondja a háziorvosnak a tüneteit, és ő elkezdi a triázsolást. Megítéli, hogy a tünetek alapján koronavírus-gyanús-e a diák. Ha a protokoll szerint eljárva a tünetei nem a Covid-fertőzésre engednek következtetni, akkor hazaküldi, hogy otthonában lábadozzon. Amennyiben vélhetően koronavírusos megbetegedés áll fenn, a beteget átveszi a Népegészségügyi Központ – ők ítélik meg, hogy a továbbiakban mi történjen a diákkal – fejtette ki az igazgató, majd hozzátette: mindegy, hogy az elkülönített diákról később az derül-e ki, hogy covidos-e vagy sem, az elkülönítő lakást a szakkollégium munkatársai minden esetben fertőtlenítik, miután kiköltözött belőle a beteg.