Néhány hónap múlva apuka lesz a Haladás csapatkapitánya – Ikreket várnak

Horváth Péter és párja már a babák neveit is kiválasztották, nagyon várják az érkezésüket.

A Haladás VSE videóinterjút készített a kupagyőztes futsalcsapat kulcsjátékosával, amit fel is töltöttek a hivatalos közösségi oldalukra. Horváth Péter először az ünnepekről beszélt, majd következtek az örömhírről szóló részletek. A szombathelyi klub csapatkapitánya ugyanis idén nyáron apuka lesz, ráadásul párjával ikreket várnak. Viccesen megjegyezte, hogy érkezik az utánpótlás a csapathoz, hiszen mindkét baba fiú lesz. Már a nevüket is kiválasztották: Benett, és Botond, akik elméletileg július közepén érkeznek a világra, de az orvos szerint, mivel ikerterhességről van szó, ezért akár június közepén is megszülethetnek.

Horváth Péter elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatt különösen vigyáznak, ezért a gyerekszobát is már jóval korábban berendezték. A Haladás futsalcsapatának csapatkapitánya nem titkolta, hogy szeretné, ha leendő fiai követnék apjuk példáját, és a szombathelyi klub kötelékében rúgnák a labdát. Mindenesetre mozgalmas és izgalmas időszak elé néz Horváth Péter.

