Néprajzi kiállítás nyílt Őriszentpéteren

Szombaton nyílt meg a művelődési házban Bálinth Zoltán székelyföldi gyűjtő kiállítása.

A Vándor székely című tárlat a székelység életének jellegzetes tárgyait mutatja be az öntött kályháktól a tulipános ládákon át a viseletekig.

Amikor a Kovászna megyei Árkosról származó Bálinth Zoltán műgyűjtő, muzeológus elhatározta, hogy gyűjteményét az Őrség fővárosában is bemutatja, talán nem gondolta, hogy hova jön. Ugyanis a nyugati végekre telepített őrök és a keleti végeken élő székelyek hasonló szerepet töltöttek be a honfoglalás utáni évszázadokban. Még találni olyan, a világháborús években használt iskolai atlaszt, melyben az Őrség népét „székelyekként” jelöli a Trianon előtti Magyarországot ábrázoló térkép. Folytak olyan gyűjtések is, melyek nyelvi rokonságot véltek felfedezni az Őrségben és a Székelyföldön élők között. Talán ezért is lehet érdekes alaposan szemügyre venni Bálinth Zoltán gyűjteményét. Egy-egy hímzett törölköző vagy terítő mintáiba beleláthatjuk egy-egy otthon féltve őrzött, a régi őrségi, kézzel szőtt textília pirossal hímzett, puritán díszeit.

Bálinth Zoltán 15 éves kora óta gyűjti a régiségeket. Mindössze húszéves volt, amikor létrehozta szülőfalujában az Árkosi Tájmúzeumot. Számos helyen rendezett kiállítást. Őriszentpéteren október 18-ig tekinthető meg a ­tárlat.