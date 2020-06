Nyitva a termelői piac Őriszentpéteren – Az Őrség népszerűségében van a titok

A járványveszély miatt szükséges óvintézkedések betartásával nyithatott újra május közepén a termelői piac a városban: előbb csak szerda délutánonként, majd a pünkösdi hétvégétől szombatonként is kitelepülnek az árusok a város központjába portékáikkal.

Május 13-án, egy szerdai napon (ennek jelentősége van!) indították újra az őrségi termelői piacot, folytatták a március közepén, a téli szezonnál befejezett működését a szabadtéri vásárnak.

– Első körben – a járvány­ügyi protokoll figyelembevételével és a biztonsági előírások betartásával – a szerdai nap tűnt legalkalmasabbnak az indulásra, ekkor 15 és 19 óra között tartottunk nyitva – mondta el Őr Zoltán. A polgármester hozzátette: fenntartóként kötelességük a 65 év felettiek idősávjának a biztosítása, ezt a 15 és 16 óra közötti időtartamra tették, ami a városvezető szerint azért volt praktikus, mivel az még munkaidőnek számít, utána, 19 óráig pedig – munkaidőn kívül – a 65 év alattiak, az aktív korúak látogathattak ki a piacra.

A május 13-i induláskor egy-két pavilonból hiányoztak csak árusok, akik nem tudtak a legelső alkalommal részt venni az újranyitásban. Ez így ment két hétig, a biztonsági óvintézkedések betartását két helyi piacfelügyelő és a polgárőrség biztosította és segítette: maszk használatára és a megfelelő biztonsági távolság betartására ügyeltek.

– Két szerdai alkalom után, pünkösd szombatján láttam elérkezettnek az időt arra, hogy szombati nappal is megnyissuk az őrségi termelői piacot, fenntartva a szerdai napokat is. A május 30-i alkalom telt házas volt: a reggeli 7.30-as nyitástól délig tartó időben 20 pavilonban zajlott árusítás. A helyi termelők azzal a széles profillal érkeztek, ami már korábban is jellemző volt: mindent lehetett kapni helyi termék kategóriában és a paletta kiegészült még öt kézműves árussal – emelte ki.

A polgármester elmondta azt is: több mint 700 vendég látogatott ki a piacra az első szombati alkalommal. – Örvendetes, hogy az elmúlt hétvégén is több mint 400 látogatót szolgált ki a termelői piac. A tapasztalatok egyértelműen jók, nem látszik, hogy az a két hónapnyi leállás bármilyen szempontból is akadályozta volna a piac újbóli megnyitását és működését; az emberek várták, hogy újból vásárolhassanak itt. Őr Zoltán hozzáfűzte: a nagy látogatottság egyik háttéroka nyilvánvalóan az Őrség népszerűsége: míg a szerdai napon inkább a helyiek vásárolnak, addig a szombati piacnapokon inkább a turisták vannak többségben.

Az újranyitással új helyre is költöztették az árusokat: a régi helyszíntől nagyjából egy 50 méter távolságra, a patak mellé, a Tökfesztivál korábbi központjába. Ez egy vízszintes, kavicsolt terület, ahova már kitették azokat a téliesített pavilonokat, amelyekből eddig csak az őszi fesztivál alkalmával árusítottak.

Őr Zoltán kiemelte: a biztonsági előírásokat betartva, egymástól másfél méterre állították fel a húsz darab pavilont, amelyek közelében elhelyeztek további 8–10 kisebbet is, amelyek a kézműves piac igényeit szolgálják ki.