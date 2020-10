Olvasóink többsége már bekapcsolta a fűtést otthon

Szokásunkhoz híven minden héten felteszünk egy kérdést olvasóinknak.

Hirtelen hidegre fordult az időjárás Vas megyében is. Most arra voltunk kíváncsiak, olvasóink bekapcsolták-e már a fűtést otthon.

A szavazóink többsége (50%) már fűt a hideg idő miatt. Sokan vannak olyanok is (21%), akiket nem zavar, ha hidegebb a lakás, ezért még nem kapcsolták be. Vannak olyanok is (16%), akik csak egy-két szobában fűtenek, és akadnak (13%), akik spórolni szeretnének, ezért várnak még vele.