Ózonnal fertőtlenítenek Balagunyomban

Balagunyom Ózongenerátorral fertőtleníti forgalmas intézményeit a balagunyomi önkormányzat. Az újonnan vásárolt eszköz megtisztítja a levegőt a vírusoktól, baktériumoktól, penészgombától. Már több környező település érdeklődik a módszer iránt.

Tavasszal, a koronavírus-járvány első hullának idején Vincze János balagunyomi lakos saját, egyébként autóklímájának fertőtlenítésére használt ózongenerátorát felajánlotta a falunak. – Akkor megköszöntük és elfogadtuk a lehetőséget. Mivel azonban a fertőzés továbbra is jelen van, az ózonos fertőtlenítés hatása pedig már egy kezelés után érezhető, úgy döntöttünk, az önkormányzat vásárol egy nagyobb teljesítményű berendezést – tájékoztatta lapunkat Tarsoly Alfonz, a település polgármestere. A többi közt az óvoda, az orvosi rendelő, a hivatal, a könyvtár épületét és a polgárőrautót fertőtlenítik vele, akár hetente. A lakók is üdvözlik a beruházást, kérték, hogy a postán is használják az ózongenerátort.

– Vas megyében több cég végez ózonos fertőtlenítést, de a díjakat ismerve már egy alkalom után megtérül az új gép ára. Mi attól a gyártótól vásároltunk, amelyik az Országos Mentőszolgálatnak is a beszállítója. A cserélhető ózonlap négyezer órára alkalmas, nekünk tehát évekig elég lesz. Az eszköz használata pedig nem igényel különösebb szaktudást. Már több környező település polgármestere érdeklődött a tapasztalatainkról – hangsúlyozta Tarsoly Alfonz.