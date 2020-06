Péntektől már nyitva vannak a városi strandok Keszthelyen (Videóval)

Péntek 14 órától nyitottak Keszthelyen a városi strandok, az időjárás kedvező a víz is elérte a 20 fok körüli hőmérsékletet.

Június 12-től végre csobbanhatunk Keszthelyen, ha az időjárás is engedi csodálatos napsütéssel kezdődik az idei szezon. Minden kedves strandolót várnak szeretettel, a keszthelyi lakosoknak külön jó hír, a Helikon strandon lakcímkártya és személyigazolvány felmutatása ellenében ingyen beléphetnek, a belépőjegy árak minimálisan (50 forint emeléssel) szinte változatlanok az idei szezonban is. A részletekről Vinczéné Polgár Andreát strandvezetőt kérdezte a zaol.hu.

A vasiak közkedvelt balatoni kiránduló és strandolóhelye Keszthely, és környéke, hiszen megyénkhez talán ez van a legközelebb. Az időjárás valószínűleg nem szab gátat a strandolásnak, ezért a hétvégén biztosan sokan tervezik meglátogatni a magyar tengert is. Akik azonban nem akarnak autózni, ők ugyan a Balatonról lemaradnak, de a strandolás nekik is adott, mivel pénteken a szombathelyi Tófürdő is kinyitott, csak be kell tartani az előírásokat.