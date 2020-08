Pichler Gergely 13 éven át dolgozott a Falco KC sikereiért, fejlődéséért

Pichler Gergely, a Falco KC Szombathely NB I.-es kosárlabdacsapatának technikai vezetője távozik a klubtól. A szakember, aki 12 éves kora óta tartozik a Falco kötelékébe, hosszú utat járt be szeretett klubjával – és nehéz döntést hozott.

Pichler Gergely 2000 óta dolgozik a Falcónál, 2007-ben lett a kosárcsapat technikai vezetője – azóta sok minden történt a klubbal.

– Tizenkét éves korom óta tartozom a Falco kötelékébe, játékosként végigjártam a klub utánpótláscsapatait, majd Váradi Attila és Váradiné Szarka Ildikó indíttatására edző lettem, korosztályos csapatokkal dolgoztam – utalt a kezdetekre Pichler Gergely. – De a kispadról segítettem Váradi Attila vezetőedző munkáját a felnőtt csapatnál, még a konszolidációs időszakban. 2003-tól az U20-as gárda edzője lettem. Szerettem az edzői munkát, olyan fiatalokkal dolgozhattam, mint Váradi Kornél, Will Tamás, Szabó Zsolt – utóbbit én fedeztem fel és csábítottam a Falcóhoz. Amikor a Falcóhoz kerültem, az első csapat még a kiscsarnokban játszott, a B csoportban szerepelt. Óriási utat járt be azóta a klub, örülök, megtisztelő, hogy ennek az utazásnak én is a részese lehettem.

– Fiatalon, 27 évesen lettem technikai vezető, felelősségteljes feladatot kaptam, az első perctől igyekeztem tudásom legjavát adni – jelezte Pichler Gergely. – 2007-ben álltam munkába technikai vezetőként, a szezon végén rögtön megnyertük a bajnokságot, ráadásul a nagy rivális Körmend otthonában zártuk le a döntőt. Felejthetetlen időszakot éltem át egy nagyszerű csapattal – együtt írtunk történelmet. Akkor fiatalon azt hittem, hogy a folytatás is ilyen meseszerű lesz. Nem így történt. Megtanultam, hogy az élsportban minden apróság számít, ügyelni kell a legapróbb részletekre – fokozatosan kell építkezni, lépésről lépésre haladni. A klub pedig építkezett, fejlődött, óriási távlatok nyíltak az Arena Savaria 2006-os átadásával. Egyre jobb játékosokat igazolt, egyre inkább helyet követelt magának a bajnokság legjobbjai között. Ma már ott tartunk, hogy a Falco 2015-től rendszeres nemzetközi szereplő – idén alapból indulhat a Bajnokok Ligája főtábláján, ami óriási elismerés. Továbbá szinte elképzelhetetlen nélküle a bajnoki döntő.

Válogatott játékosok egész sora tartozik a klub kötelékébe.

A Falco minden tekintetben élcsapat lett. A 2019-es második bajnoki cím megkoronázása volt ennek az utazásnak, fejlődésnek – hab a tortán, hogy ismét Körmenden akasztották a nyakunkba az aranyérmet.

– Több edzővel dolgozhattam együtt – folytatta Pichler Gergely. – Segítettem Váradi Attila, Szrecsko Szekulovics, Déri Csaba, Nikola Lazic, Bencze Tamás, Andjelko Mandic, Kálmán László, ismét Srecko Sekulovic, végül Gasper Okorn munkáját. Mindig tudtam, hogy hol a helyem, hiszek a hierarchikus rendben, és a szürke háttérmunkát végeztem. Váradi Attila sokat segített nekem az induláskor. Srecko Sekulovic személye az első bajnoki cím miatt kedves számomra – a mai napig tarjuk a kapcsolatot. Bencze Tamás hosszú időt töltött el Szombathelyen, szép eredményeket ért el – sajnálom, hogy a távozása nem a legszebbre sikeredett. Kálmán Lászlót már játékosként is sokra tartottam, ő az, aki megtestesíti a Falcót. Gasper Okorn viszont külön kategória, euroligás szintet képviselő tréner, maga a megtestesült profizmus, aki újabb szintre emelte a szakmai munkát a Falcónál. A játékosok közül a saját nevelésű válogatottjainkhoz húz a szívem, így örömmel segítettem ügyes-bajos dolgai intézésében Kálmán Lacit, Pankár Tibit, Váradi Kornélt, Szabó Zsoltot, Váradi Benedeket és Perl Zolit. Ha kedvenc légiósaimat kellene felsorolnom, akkor Csirics, Kazlauskas, Alekszejev, majd Govens, Bruinsma és Reddic nevét említeném. De természetesen nem csak sikerben és csillogásban volt részem az elmúlt 13 évben, az elbukott kupadöntők például sokáig kísértettek – remélem, most, hogy távozom, begyűjti végre első kupagyőzelmét a csapat!

– A fejlődésnek ára van – mondta Pichler Gergely. – Elfáradtam, kimerültem. Az utóbbi években egyre több meccset játszottunk, folyamatosan utaztunk – dolgozni kellett szinte minden hétvégén, egész nyáron. Egy ilyen munkakört csak akkor lehet felelősségteljesen betölteni, ha az ember minden idegszálával a sokasodó, egyre sokrétűbb munkára koncentrál. Nekem pedig most szusszannom kell egy kicsit – szeretnék több időt tölteni a családommal. Jólesett, hogy a klubvezetés és a városvezetés is marasztalt, de hosszabb ideje érlelődött benne a váltás gondolata – több álmatlan éjszaka után adtam be a felmondásomat július 13-án, augusztus 31-e után távozom a Falcótól. Az első időszak biztosan furcsa lesz a pörgés, az adrenalin nélkül. Egyetemi testnevelő tanári diplomám van, ebben a munkakörben képzelem el a jövőmet.

– Megtisztelő, hogy együtt dolgozhattam Gráczer Györggyel – folytatta Pichler Gergely. – Az ügyvezető úr már 41 éve építi a Falcót, segítettem a munkáját. Igazi legendáról van szó, akit nemcsak Szombathelyen tisztelnek, hanem szerte az országban, a magyar kosárlabda egyik fontos, elismert szereplője. De a Falco-irodán mindig kiváló kollégákkal dolgozhattam együtt. Örömmel vállaltam szerepet a válogatott mellett is – egy sportvezető ennél többet nem kívánhat. 2018-ban a lengyelek, 2019-ben a horvátok elleni világbajnoki-selejtező szervezésében segítettem, 2020-ban pedig a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtező lebonyolításában. Csak jelzem: mindhárom Arena Savariában, telt ház előtt rendezett meccset a magyar válogatott nyerte.

– Nem vagyok szentimentális alkat, de egy emléket azért magammal vittem az íróasztalomról: azt az ollót, amivel Beni és Darrin legutóbb levágta a hálót Körmenden. Most, pedig hogy van időm, megpróbálom teljesíteni egy régi tervemet: meg fogom nézni tétmeccsen a családommal a jelenkor legjobb magyar kosarasát, Hanga Ádámot. A Falco mérkőzéseire természetesen kijárok majd, és ki fogom szurkolni, hogy rákerüljön a sárga-fekete mezre a harmadik csillag! – zárta szavait Pichler Gergely.