Polgármesteri évértékelő-évkezdő összejövetel Sárváron

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Nádasdy-vár dísztermében a polgármesteri évértékelő-évkezdő összejövetelt.

A Kondora István által összehívott találkozón a város helyhatósági-kormányzati intézményeinek irányítói, az ipari- és idegenforgalmi vállalkozások vezetői és a civil szféra képviselői vettek részt. Az est háziasszonya dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző volt.

Az évértékelőn megjelenteket Ágh Péter országgyűlési képviselő köszöntötte, aki számára jelentős év volt 2018, hiszen a korábbinál is nagyobb felhatalmazást kapott a tavaszi országgyűlési választáson a polgároktól. A Sárvári Televízió munkatársai egy négy részből álló beszélgetést készítettek dr. Dénes Tibor nyugalmazott polgármesterrel. A sorozat DVD-n, az önkormányzat jóvoltából díszcsomagolásban is megjelent, elsőként az évértékelő vendégei kapták ajándékul. Kondora István polgármester évértékelőjében szólt a fejlesztésekről, a kulturális és civil élet eseményeiről. Itt mutatták be Sárvár 2019. évi borát. Az idén Istvándy Tamás chardonnay-válogatása nyerte el a megtisztelő címet.