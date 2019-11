Régi könyveket, grafikákat restauráltak

Megújult kincseink címmel nyitotta meg a héten új kiállítását a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár. Tizennyolc kötet, grafika helyreállítását végezték könyvrestaurátorok az elmúlt egy esztendőben.

Tavaly a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett alkotói támogatásnak köszönhetően – amelyet a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár könyv- és papírrestaurátora, Fehrentheil Henriette pályázatával nyertek el – lehetőségük nyílt hét dokumentum: két ősnyomtatvány, egy 18. századi német–latin lexikon, egy kézirat, valamint három grafika restaurálására. Ugyanebben az esztendőben újabb kilenc kötet és két kézirat helyreállítását végezték Gy. Molnár Kerstin vezetésével a könyvrestaurátorok, az egyházmegye megbízásából – mondta el köszöntőjében dr. Perger Gyula, a Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont igazgatója.

Az atya a kiállítás megnyitóján beszélt arról is, hogy napjainkban a Szily János és a Herzan Ferenc püspökök gyűjteménye adja a könyvtáruk legnagyobb értékét, ahol jelenleg 75 ezer kötetet tárolnak. Kiemelte: jelentős mennyiségű a régi, egyedi és értékes dokumentum, amelyek állagmegóvására, állományvédelmére nagy hangsúlyt helyeznek. Emlékeztetett az egyházmegyei kollégium által 2014-ben elnyert energetikai beruházásra, amelyben fűtötté tették a termet, így a teremkönyvtárban már a muzeális termekben előírt meleg van. Az igazgató kiemelte: a nagy hőmérséklet és a páratartalom ingadozása miatt a több mint 130 év alatt súlyos károsodási folyamat ment végbe a könyvek kötésein: kiszáradtak, repedezetté váltak, törések keletkeztek rajtuk és a penészesedés is megindult – egyre sürgetőbbé vált a sérült kötetek helyreállítása, megmentése. Rónainé Magyar Krisztina gyűjteményvezető bevezetőjében beszélt arról, hogy a mostani restaurálás darabjai között van például Biblia, prédikációs kötet, kézirat, a szentségekről szóló teológiai előadások vagy erkölcsfiloz­ófiai művek. Kiemelte: a koruk is különböző: van ősnyomtatvány és 16. századi is a kötetek között. Véleménye szerint az igazán érdekesek a grafikák, amelyek nagyon rossz állapotban voltak, mivel nem megfelelően, feltekerve tárolták azokat, ám ennek ellenére sikerült a szakembereknek helyrehozni a példányokat.

Gy. Molnár Kerstin könyv- és papírrestaurátor a felújított könyvek sorában a legutóbb helyreállított, 1530-ban készített fatáblás könyvről beszélt részletesebben. – Ennek az egyik nagy sérülése a nagyon pici széle. Ez azt jelenti, hogy mivel könyvrestaurálás csak 100 éve létezik, azelőtt, ha bármi baj történt a kötetekkel, azt könyvkötőhöz vitték vissza, akik présbe fogták a könyvet és körbevágták, majd utána kapták meg az új kötést. Ennél a kötetnél ez azért érdekes, mert az eredeti könyvborítót használták fel, csak jobban behajtották a széleit, az eredeti kötés emlékét vissza lehet idézni – ismertette a helyreállítási munkát a szakember. A restaurátor beszélt munkájukról, a többi között arról is, hogy a helyreállítandó dokumentumokba ők nem írhatnak vissza semmit, akkor sem, ha teljesen biztosak a hiányzó szöveget illetően, mivel az félrevezetés lehetőségét vetheti fel; mindig csak a hordozót egészíthetik ki. Kitért a dokumentumok sérüléseire is, mi számít enyhének vagy helyrehozhatatlannak. Előbbiek általában abból fakadnak, hogy mivel a könyv használati eszköz, azt forgatják, a kézről a kézzsír rákerülhet, vagy beleírnak, leejtik, elszakítanak lapokat. Utóbbiak, azaz a helyrehozhatatlannak számító sérüléseket a magas, azaz a 75 százalék feletti relatív páratartalom okozhatja, mivel ilyen körülmények között 48 órán belül a penésztelepek alakulnak ki, a penészgombák pedig a papír fehérjetartalmából táplálkoznak. – Amit ezek a gombák megettek, azt nem lehet visszavarázsolni, ha ott kézírás volt, akkor az elveszett – emelte ki a szakember.

A víz másik fontos károsító lehetősége Gy. Molnár Kerstin szerint a beázás: amitől szétmállhat a papír. A kiállításmegnyitón elhangzott az is, hogy idén augusztusban újabb pályázatot hirdetett egyházi bibliotékáknak, amelyre a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár jelentkezett; pozitív elbírálás esetén újabb három kötet restaurálására lesz lehetőségük.