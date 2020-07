Sárváron egy kicsit másképpen ünnepelték a Semmelweis-napot

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ gondozói is péntjutalomban részesültek.

Mint az ismeretes, július elsején a Semmelweis-napon az egészségügyi dolgozókat ünnepli Magyarország. Sárváron azonban egy kicsit máshogy ünnepelték, ugyanis az egészségügyi dolgozók mellett a szociális dolgozók helytállásáról is megemlékeztek. Máhr Tivadar hivatalos közösségi oldalán számolt be arról, hogy Kondora Istvánnal, a város polgármesterével, és Szabó Zoltán alpolgármesterrel az önkormányzat nevében pénzjutalmat adtak át a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ gondozóinak is.