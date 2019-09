Sikerült a csúcsdöntés az Őrségben – Kétszáz méteren keresztül sétált az izzó parázson

Kétszáz méteren keresztül sétált az izzó parázson, ezzel megdöntötte a parázson járás eddigi, 181 méteres Guinness rekordját Kerekes Csaba. A csúcsot dokumentálták, jövő héten pedig elküldik a szervezetnek, hogy hitelesítsék az eredményt és Kanada helyett Magyarország birtokolhassa a címet.

Nem kis fába vágta a fejszéjét Kerekes Csaba, amikor elhatározta: túlszárnyalja a kanadai Trever McGhee 181.9 méteres, 2007. november 9-én beállított rekordját parázson járásban. A természetgyógyász 2003. óta él e hobbijának, korábban azonban 20 méter körüli szakaszokat tett meg az izzó fadarabokon. Csütörtökön tett próbát a 200 méter végig járásában, amely probléma nélkül lezajlott, így nagy várakozással vágott neki a pénteki dokumentált kísérletnek.

A parázson járást az Őrségi Tökfesztivál nyitónapján rendezték meg: szó szerint is bemelegítése volt a hétvégi, több helyszínen zajló programsorozatnak. A parázson járás előtt a Greenin’ zenekar adott koncertet a szalafői futballpályán felállított rendezvénysátorban, majd 19 óra után a megnyitóval kezdetét vette a tökfesztivál szalafői programja. Lugosi Arnold polgármester köszöntőjében elmondta, első alkalommal látható parázson járás a településen, és Guinness rekord kísérletnek sem adott otthont a falu. V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős. miniszteri biztos, országgyűlési képviselő jelenlétében átadták Szalafő és Ispánk közös pályázatának eredményét, a mezőgazdasági gépeket: egy traktorral és négy fűkaszával gazdagodtak. A miniszteri biztos ezután a tökfesztiválról és a csúcsdöntési kísérlet kapcsolódásáról beszélt a népes hallgatóságnak. Kerekes Csaba megköszönte a segítséget, amelyet a kísérletéhez kapott a szalafőiektől.

Elmondta azt is, hogy az őrségi települést tartotta a legalkalmasabbnak arra, hogy a csúcsdöntést megpróbálja. Kiemelte: szeretné, ha Magyarországé, azon belül is Szalafőé lenne az érdem a rekorddöntéssel. A természetgyógyász elmondta az is: lényege a parázson járásnak, hogy a félelmeket letegyék a jelentkezők az 5-600 fokos izzó fadarabokon való sétálás előtt. Vállalkozásával pedig fel szerette volna hívni arra is a figyelmet, hogy a mentális erő erősebb, mint a fizikai test, ez a kulcsa a sikeres produkciónak. A kísérlet „háziasszonya” Orosz Helga színésznő volt, akinek nevét leginkább filmekből, pontosabban szinkronszerepeiből ismerhetjük: kölcsönözte már a hangját Angelina Jolie-nak, Sharon Stone-nak és Michelle Pfeiffernek is. Kiderült: régóta fűzi barátság Kerekes Csabához, aki az esküvőjén parázson járással ejtette ámulatba a vendégeket. A rekordkísérlet nagyjából 19.30 körül kezdődött el, addigra érte el az optimális hőmérsékletet és állagot az 52 méteres sávban elterített parázsszőnyeg. Az első nekifutásnál kilépett az izzó sávból Csaba, így újra kellett kezdenie a próbát.

A második kísérlet sikerrel zárult, rövid idő alatt megtette a 4×52 méteres távot, végig, hősiesen küzdve, egyetlen felszisszenés nélkül teljesítette. Ezzel pedig Szalafőé lett a cím, legalábbis elméletben, hiszen a bejegyzésre várni kell, a beküldendő videófelvétel és a számos szigorú feltétel teljesülésének ellenőrzése után kaphat zöld utat az új bejegyzés a Guinness Rekordok Könyvében. Az örömben azonban üröm is volt, a hosszú táv az égési sérülések veszélyét is magában rejtette, Csaba sem volt kivétel. A kísérlet után előbb a jelen lévő orvosra, majd mentős csapatra volt szükség sérüléseinek ellátására.

Csabát az égési sérülései miatt kórházba szállították. Győrben a Petz Aladár Megyei Oktatókórházban ápolják, az állapota stabil.