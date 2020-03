Szabad az ingázás Szlovéniába

A szlovén külügyminiszter dr. Anže Loga és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden megállapodtak, hogy megteremtik a határátlépés lehetőségét a szlovén-magyar határ menti ingázók számára.

Az ingázók innentől kezdve két új határátkelőhelyet is használhatnak: Kétvölgynél és Bajánsenyénél is átléphetik a határt munkavégzés vagy a határ túloldalán található földek megművelése céljából. Szijjártó hozzátette: a muravidékiek és a rábavidékiek is kérték ezt a határ mindkét oldalán, mivel e közösségek kapcsolatai rendkívül szorosak.