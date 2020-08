Szabadban enni sokkal izgalmasabb – Hogyan készüljünk, mit csomagoljunk, mire figyeljünk?

Amikor jó az idő, sok család dönt a természetjárás mellett, és ami ezeknek a napoknak az egyik fénypontja a szabadtéri étkezés, a piknik. Hogyan készüljünk, mit csomagoljunk, mire figyeljünk? Ennek próbáltunk utánajárni.

Egy olyan szombathelyi családot kerestünk fel, akiknek rendszeres programjuk a kirándulás, a piknikezés, akár csak a ház előtti parkba, akár távolabb, folyóhoz, erdőbe. Ezek jó alkalmak a természet megismerésére, és a mozgásszegény tavasz után jól megmozgatják az embert a friss levegőn. Megtudtuk tőlük, hogy náluk egyszer még az is előfordult, hogy télen a nappali közepén terítettek meg a piknikhez – ez volt ugyanis az adventi naptár kihívása szerint az aznapi rendhagyó feladat.

Beszélgetésünkön mind a két nagymama részt vett, ugyanis kirándulni mindkettejükkel szoktak a gyerekek. Hugi mami, azaz Szilvágyi Istvánné a gyerekekhez közel, Szombathelyen lakik, míg Vass Ferencné, Ili mami Rumban, a Rába partján. A nyári szünet idején egymást váltják a családnál a nagymamák, illetve hol egyikükhöz, hol másikukhoz ruccannak ki a gyerekek. Hugi mama a desszertek készítésével vívta ki a gyerekek elismerését, nála sokat tollaslabdáznak, Bence pedig segít a nagyinak a kertészkedésben.

Vele régebben még zumbázni is elmentek. Ili mami a túróstésztában verhetetlen. Nála csocsózni lehet, futópadon lovagolni és nagyokat kirándulni biciklivel. Itt a Rába is rengeteg lehetőséget kínál. Vasséknál igazából két csemete van, hogy mégis hármukról beszélünk, annak az az oka, hogy az unokatesó, Bence is szinte az egész nyarat itt tölti a lányokkal, a 11 éves Grétával és a 7 és fél éves Borival.

Ehhez a helyzethez nagyban hozzájárult a tavaszi digitális oktatás, az édesanya, Móni ugyanis tanárnő a Brenner János iskolában, és oda jár mind a három gyermek is. Így, amíg Bence szülei dolgoztak, gyakorlatilag itt működött az iskola Móni anyunál, illetve kerinél, a gyerekek a távoktatásnak mind a két oldalába beleláttak.

A vakáció napjait gyakran tölti az aprónép a kertben vagy a teraszon. Fogócskáznak, tollaslabdáznak, kidobóznak, fociznak vagy a teraszon ülnek az asztalnál, ahol a kártya és a társasjáték mellett kedvelt program a playmobil házépítés és szerepjáték. Jól működik a fantáziájuk, egyéni játékokat is kitalálnak, ilyen például a boszorkányos fogócska, amiben pároknak és titkos jelszavaknak is nagy szerepük van. Az udvaron áll egy kisház, azt is szívesen benépesítik. Ott például iskolást szoktak játszani, Gréti a tanító néni.

– Ilyenkor a szomszéd gyerekek is át szoktak jönni, köztük van, aki még csak óvodás. Ezért leegyszerűsítem a dolgokat, matekot, geometriát. Tartunk énekórát is, vannak saját költésű dalaink is – magyarázza Gréti. Sokszor a konyhában is ténykednek a gyerekek, segítenek a nagymamának. Együtt készül a pogácsa, a linzerkarika. Apával a kertben pedig grillezni is szoktak, és ha kirándulni indulnak, nem maradhat itthon a piknikkosár, a hűtőtáska vagy a hátizsák.

Hogy miért jó a szabadban enni? Mert élmény! – vágja rá Bori, s Gréti megtoldja: sokkal hangulatosabb, mint az asztalnál nyammogni. A természetben eszünk, ez olyan különleges! – teszi hozzá Bence. Mindannyian egyetértenek abban, hogy a lényeg az, hogy legyen ennivaló! Az anyukának is az a tapasztalata, hogy a szabad levegőn jobb az étvágy, a cikkekre vágott alma is jobban elfogy, mint ha egészben kell rágcsálni.

No de nézzük, mi kerül a piknikkosárba! Mindenek­előtt jól becsomagolt szendvicsek, sajttal, vajjal, felvágottal, májkrémmel megtöltve, teljes kiőrlésű kenyérből. A paprikát, paradicsomot, uborkát megmosva, felszeletelve egy műanyag dobozba teszi a nagyi, hogy ne áztassák el a kenyeret (meg nem is szereti mindenki…). A gyümölcs mostanában a papi eperízű almája, de lehet szeder is vagy Bori kedvence, a sárga cseresznye.

A nagyobb gyümölcsöket, almát, körtét cikkekre vágva, dobozban szállítják. Ezúttal egy edénybe saját készítésű pogácsa is került, ezt máskor muffin, bukta, ropi, keksz helyettesíti – száraz, nem olvadó, nem romlandó rágcsálnivalók. Frissítőből sohasem lehet elég. Itókának ez idő szerint a házi készítésű bodzaszörp járja, jégbe hűtött műanyag golyócskákkal hűsítve. De szívesen megisszák a gyerekek a tiszta vizet is, ha pedig nagyon meleg az idő és nincs lehetőség hűtésre, a tea a legjobb megoldás, ami hidegen is, melegen is jó.

A legújabb szerzemény az összenyomható színes szilikon pohár, mindenki kedvence, összecsukva zsinóron lóbálni is lehet. Kerül még a csomagba szalvéta és ha szükséges, kiskanál. Hosszabb autós kiránduláshoz érdemes hűtőtáskát vinni, van belőle egyébként speciálisan a bicikli nyergére csatolható változat is a Vass családnál. Gyalogos túrához mindenki kap egy kisebb hátizsákot, apa pedig a legnagyobbat viszi a távcsővel, naptejjel és az esőkabátokkal.

A piknikfelszerelés elengedhetetlen kelléke a vízhatlan aljú takaró. Kiránduláskor nem maradhat otthon a kullancsriasztó spray és a szúnyogriasztó karkötő sem. Ha nincs lehetőség kézmosásra, jó szolgálatot tesz a kézfertőtlenítő vagy a tisztító kendő. Ha pedig hangyák figyelnének fel a rét közepén hirtelen megjelenő terített asztalra? Azokat lesöpörjük! – vágja rá Bori, ő ugyanis nagy bogármentő, egyetlen rovart vagy pókot sem pusztítana el.

A kirándulási célpontok változatosak. Gyakran vezet az út valamelyik élővíz partjára. Ili mamánál, Rumban kedvelt piknikezési hely a Rába-part vagy a Herpenyő. Horgászni is szoktak a gyerekek a püspökmolnári tóban, állítólag hal is akad a horogra. Itt a szalonnasütés a nagy attrakció. De ellátogattak már együtt az Abért-tóhoz is, oda a két kutyát, Emilit és Lorát is magukkal vitték. Együtt a két nagymamával eddig még soha nem kirándultak, de most kedvet kaptak hozzá, hogy ezt is bevezessék újításnak.