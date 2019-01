Szállítások miatt szűkül a 8-as főút

Folyik az M8-as út építése, ezt a 8-ason közlekedők is tapasztalhatják. Ezen a terepen kívül csak négy másik útépítést jelez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az év elején Vas megye területén. Korlátozással – vagy anélkül.

Készül az M8-as út, a munkát „tapasztalhatják” a 8-ason autózók, több helyszínen is. Gasztonynál a 177-es kilométerszelvényben, Vasszentmihály közelében a 181-es, Rönöknél a 184-es kilométernél, valamint Jakabházánál a 186-os kilométerszelvényben szűkül az út. Az útépítéshez szükséges szállítási munkálatok miatt szűkítették le a sávokat, és a szállítások alkalmával időnként jelzőőrök irányítják a forgalmat. A korlátozást egészen júliusig jelzi a közútkezelő, ahogy az útépítést a 8-asról Csörötnek felé is: a 7453-as úton.

Hasonló a helyzet a 7452-es úton, a 8-as főútról a kemestaródfai bekötőúton. Ott is júliu­sig jelez részleges korlátozást a közút. Körmendnél útépítést végeznek a 8707-es úton, itt is június végéig jelzik a részleges korlátozást.

Körmend „másik felén” is dolgoznak: a 86-os főúton a 110-es pálya körmendi végén egy sávra szűkül a Körmendre tartó oldal.

Ezeken kívül még egy pontot jelöl a közútkezelő térképe: az M86-os mentén, a 111-es kilométerszelvénynél van munkaterület, készül a vámoscsaládi pihenőpár, de ez az építkezés nem jár forgalomkorlátozással.