Százmillió forint a kőszegi Dózsa utca felújítására

Százmillió forintos útfelújítási támogatásban részesül Kőszeg, melynek révén újjászülethet a Dózsa György utca, jelentette be tegnap Básthy Béla alpolgármester.

– A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszak lezárásához közeledve határozott célunk az, hogy a már elnyert pályázatok megvalósítása után minél több hazai költségvetési forrást szerezzünk Kőszeg úthálózatának felújítására. Otthonos várost szeretnénk építeni, ennek a része a mostani támogatás is, amellyel az állami költségvetés százmilliós forrást biztosít Kőszegnek, ebből felújíthatjuk a Dózsa György utcát – fogalmazott Básthy Béla.

Hozzátette: azért is időszerű a mostani fejlesztés, mert nemrég fejeződött be az Ár­pád-házi Szent Margit Általános Iskola tornacsarnokának 1,2 milliárd forintos beruházása, és az építkezés során jelentősen megrongálódott utakat is minél előbb rendbe akarják tenni.

– Hétfőn szavaztunk a 2020-as költségvetés módosító indítványairól. Az ellenzék által külön parlamenti szavazásra kikért javaslatok között nem volt Kőszeghez kapcsolódó. Hosszú egyeztetéseket folytattam az elmúlt hetekben, hogy a fegyelmezett költségvetési politika mellett jusson forrás a kőszegi úthálózat fejlesztésére. Így került be a költségvetés összegző módosító javaslatába a kőszegi útfelújítás támogatása. Az ellenzék ezt elutasította, remélem azonban, hogy a pénteki zárószavazáson már támogatja a költségvetést. Az összegző módosító javaslatot a parlamenti voksoláson a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjának 117 képviselője támogatta, míg az ellenzék 52 képviselője, köztük a Jobbik politikusai elutasították azt – tudtuk meg Ágh Péter or­szággyűlési képviselőtől. Szerinte megmosolyogtató, hogy az egyik jobbikos politikus most azzal akar kitűnni, hogy más tollával ékeskedik. Megjegyezte még: a kőszegi ellenzéki szereplők csak a szavaikkal hirdetik az összefogást, valójában a város szétszakítására játszanak, és a pálya széléről keltenek széthúzást. Miközben a város érdeke az, hogy vezetői a kormánnyal szövetségben Kőszeg fejlesztéséért dolgozzanak.

Básthy Béla kiemelte még: több milliárd forint értékű beruházásban érdekelt Kőszeg.

– Több mint 300 millió forintból fejlesztjük a déli városrész közlekedési infrastruktúráját, ennél is nagyobb összegből valósul meg a Városmajor környezettudatos rehabilitációja és a Várkör részleges felújítása. 286 millió forintból korszerűsítjük a csapadékvíz-elvezetési hálózatot, 108 millió forintból épül a Kőszeget és Kőszegfalvát összekötő kerékpárút. 181 millió forintból valósultak meg jelentős felújítások óvodáinkban és több százmillió forintból újították fel a Ju­risich-gimnáziumot. A KRAFT programban egymilliárd forintot meghaladó összegből újul meg a bencés rendház és az evangélikus kollégium, és további 300 millió forint jut a turizmus fejlesztésére is – sorolta az alpolgármester. VN