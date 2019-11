Százmillió forint ivartalanításra – Vas megyei pályázó is van

A kormány 100 millió forinttal segíti a kóbor ebek ivartalanítását – közölte az Agrárminisztérium. A támogatást pályázat útján lehet elnyerni, vasi pályázó is van.

Mint a támogatásról szóló minisztériumi közleményben írták, Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb probléma a kóbor ebek magas száma, amit a nem kívánt szaporulatok megelőzésével, az ivartalanítás támogatásával lehet a legelfogadhatóbb módon csökkenteni. A támogatás révén összesen húsz szervezet csaknem háromezer eb ivartalanítását finanszírozhatja. A kormány elkötelezett amellett, hogy a programnak köszönhetően újabb mérföldkőhöz érkezzünk az állatvédelem és a felelős állattartás terén.

Megkerestük a vasi állatmentőket is, hogy megtudjuk, megyénkből akadt-e pályázó. A Fekete István Állatvédő Egyesület nem jelentkezett a kiírásra, de az Állatvédők Vasi Egyesülete benyújtotta a dokumentumokat. Vértesi Andrea, az egyesület elnöke úgy tudja: elsősorban a keleti országrészen szeretnék szétosztani az összeget, de ha marad a keretből, ők is kaphatnak támogatást.

Visszajelzés még nem érkezett, de reménykednek. Hozzátette: minden állatot ivartalanítva adnak örökbefogadó gazdájának, így ennek költségét mindenképpen előteremtik. Ugyanakkor sokszor járnak ki „terepszemlére” falvakba, ahol teljesen ingyen végeztetik el a műtétet azoknak, akik amúgy ezt nem engedhetnék meg anyagilag. Ilyenkor mindent ők intéznek, vállalnak. Még az állatok fuvarozását is. A gazdáknak csak bele kell egyezniük a beavatkozásba, varratszedéshez is házhoz mennek a műtét után. Ha nyernek a pályázaton, akkor az ilyen – a nyilvánosság számára nem meghirdetett – akciókból tudnak majd sokkal többet vállalni.

Ezek a nem várt almok okozzák ugyanis a legnagyobb problémát, az ilyen házaknál született kölykök közül kerülnek a legtöbben utána gondozásukba. Főleg a nőstény állatokat próbálják ivartalanítani.

A Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány szívesen jelentkezett volna a támogatásért, ők is rengeteg kutyának finanszírozzák a műtétet, ugyanakkor a kiírási feltételeknek nem tudtak megfelelni – mondta Minárcsik Sándor, az egyesület vezetője.

Az előző évben 170 kutyát és 60 macskát gondoztak, erre mind támogatásokból jut csak pénz. Reméli, hogy a jövőben a kisebb egyesületek is juthatnak majd ilyen forrásokhoz, hiszen náluk is elkélne a segítség. Tőlük sem kerül gazdához ivaros állat, sőt, ők is szerveznek a rászorulóknak ivartalanítási akciókat vagy ingyenes műtéteket, ez pedig rengeteg forrást felemészt.