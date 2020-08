Szesztai Zsuzsanna megtalálta a saját útját és a lehetőséget a kibontakozásra

Közgazdász-kommunikációs karrierjének az elején járt Szesztai Zsuzsanna, amikor a Külügyminisztériumban dolgozó férje amerikai ösztöndíjat nyert. Vele tartott, és diplomatafeleség lett, az utóbbi 19 évben három idegen országban élt, gyerekeket nevelt és távmunkát végzett. Júniusban verseskötete jelent meg Zsuzsának, akivel gyermekkora kedves színhelyén, a Csónakázótó partján ültünk le beszélgetni.

Amit egy diplomatafeleség feltétlenül megtanul: talpraesetten reagálni és villámgyorsan alkalmazkodni helyzetekhez, a hazáját népszerűsíteni egy idegen országban és jó példával elöl járni a jótékonykodásban, ám, ha valaki hosszú évek után vissza akar térni a munkaerőpiacra, az önéletrajzában ezek nem pótolják a tényleges munkatapasztalatot. Szembesült ezzel Zsuzsa is, amikor ötévnyi hágai (Hollandia) külszolgálat után családostul visszatértek Magyarországra, és munkát keresett. Azóta Prágában is eltöltöttek öt évet – nyáron, mielőtt visszaköltöztek Budapestre, két szerzői estje is volt Zsuzsának, saját kiadású kötetét mutatta be népes közönség előtt. Most boldog és büszke, „érzi a verset”, és megtalálta az útját. Lelki próbatételeiről, szokványosnak egyáltalán nem mondható életútjáról is nyíltan beszélt, és arról, hogy a hiedelemmel ellentétben a diplomaták házastársainak élete nem csupa csillogás, és nem is kizárólag a család és a partik körül forog.

– Szombathelyen a közgazdasági szakközépiskolában végeztem. Onnan Budapestre, a közgazdaságtudományi egyetemre vitt az utam (Corvinus Egyetem), a számvitel lett a fő, a kommunikáció a mellékszakirányom. Az utóbbi érdekelt jobban, PR területen kerestem állást ügynökségi oldalon. Az újságírással is kacérkodtam: 1998-ban a Vas Népénél töltöttem a gyakorlatomat nyáron. Az egyetem végén külsős újságíró lettem egy pénzügyi hírlapnál. Ott a szerkesztő javasolta, hogy próbáljam ki a PR-t, ami egy feltörekvő terület. Két évig dolgoztam egy ügynökségnél, utána fél évig a MOL Nyrt.-nél kommunikációs munkatársként. Közben férjhez mentem – a férjem is közgazdászként diplomázott, de külügyi szakirányon – és mivel neki adódott egy ösztöndíj

Amerikában, otthagytam az állásomat. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt két héttel érkeztünk Washington DC-be. Ott értek bennünket az események, és erősen elgondolkodtunk: visszaadjuk-e az ösztöndíjat, vagy kint maradjunk a tervezett két évre. A merényletsorozat visszavetette az USA gazdaságát, nem volt könnyű állást találni. Ahogy sokan, én is kölcsönzött munkaerő lettem egy munkaerő-közvetítő cégnél – irodai munkákra, kisebb projektekre közvetítettek ki. Később állásom lett a Georgetown Egyetem Center for Child and Human Development részlegén. A szociális szolgáltató szervezet egyik projektjéhez kerültem: mentorokat, trénereket közvetítettünk közép- és kelet-európai országokba – előnynek számított, hogy ebből a régióból jöttem.

Amikor 2003-ban visszajöttek Magyarországra, Zsuzsa férjét visszavárták a külügyminisztériumba, neki azonban újra állást kellett keresnie. A Phare-program munkatársa lett – kreatív írásról, amit nagyon szeret, itt szó sem lehetett. Erről a munkahelyéről ment el szülni. 2005-ben érkezett Benedek, rá két évre Sebestyén – Zsuzsa főállású anyuka lett. Akkor már tudták, hogy Hollandiába mennek külszolgálatra. – A nagyobbik gyermekünk kétéves, Sebestyén pedig 5 hetes volt, amikor kiköltöztünk Hágába. A férjem a nagykövetségen dolgozott beosztott diplomataként. Én úgy számoltam, ha már Sebestyén is kétéves lesz, keresek munkát. Nem így történt.

Az állami óvoda napi két órára ad felügyeletet, a magánóvoda megfizethetetlen, így 5 évig, míg a férje rengeteget dolgozott, Zsuzsa a háztartásban maradt, támasza, háttere volt a családnak. Közben hollandul tanult, hogy legyen szellemi kihívás az életében. A férje beosztott diplomataként kezdett, időközben előléptették, a nagykövet helyettese lett. Zsuzsa azonban néhány protokoll-eseményen, munkavacsorán kívül rendezvényekre sem járt. Úgy összegez: két kisgyerekkel nagy megpróbáltatás volt az életük az idegen országban. Néhány itthoni kapcsolatuk elveszett, ám előny, hogy távolabbról, kívülről tudja nézni az itthoni életet. Azzal is szembesült, hogy a diplomataéletben nehéz a barátkozás: ő az első évben általában bezár: van ugyan igénye az ismerkedésre, de tudja, hogy néhány év múlva jön az elválás, emiatt nehezen enged közel magához embereket. Hága után két és fél év magyarországi tartózkodás következett. A fiúk már nagyobbak voltak, Zsuzsa alkalmi jelleggel a korábbi amerikai munkakapcsolatát kamatoztatva vállalt távmunkát: ott nemzetközi konferenciák előkészítésén dolgozott, külső munkatársként pedig a PR ügynökségnek. 2015-ben Prágába költöztek, ahol tovább folytatta a nemzetközi konferenciák szervezését távmunkában.

Ezen kívül tagja lett a diplomata házastársak szövetségének. A szervezetnek komoly karitatív tevékenysége van: az évente rendezett karácsonyi vásáruk bevételéből – akár több tíz millió forintból – jótékonysági szervezeteket támogatnak. Az utolsó évben kincstárnokként vállalt náluk felelős tisztséget. De másban is fordulatot hozott Zsuzsa életében a Prágában töltött utolsó év: kiadta verseskötetét Mennék, ha engedne címmel. A könyvnek ISBN regisztrációs számot igényelt az Országos Széchényi Könyvtárban. – Fiatalon is szerettem a kreatív írást. 2014-ben még egy kurzusra is elmentem, a tanáraimtól megtanultam kritikusan nézni a soraimat: mitől szól másnak is? Egyre erősödött bennem, hogy amit írok, azt kár lenne a laptopomon, az asztalfiókban őrizni. Hiszen másnak is szól, más is tud eltenni a versekből magának útravalót. Igyekeztem színes kötetet összeállítani, a verseket emészteni kell, vissza-visszatérni mindegyikhez. A Kapaszkodom című versemről felvidéki magyarok azt mondták, számukra a magyar gyökereket jelenti.

Szerzői oldalát a Facebookon június közepén indította Zsuzsa. Egy prágai kávézóban még a hazaköltözésük előtt kötetbemutató estje volt. Hívő családjuk a cseh fővárosban rátalált a Prágai Magyar Katolikus Plébánia közösségére, jó barátjuk a plébános, aki egy újabb szerzői estet szervezett a plébánia közösségi helyiségébe. Élete eddigi legjobb döntése volt, hogy publikálta a könyvet, mondja Zsuzsa, akit a környezetében sokan a folytatásra biztatnak. Meghatóan, magával ragadóan ír, mondják neki, ami erőt ad és visszaigazolást. – Tudtam, hogy nehéz összeegyeztetni a családot a munkával. Klasszikus család-

anya akartam lenni, aki főztjének íze van, időnként mégis előjött: miért nem építhetek valamit. Ha nem is karrierre vágytam, valamire mégis, amit magamért tehetek. Az amatőr költői pályán indultam el, ez végre én vagyok. Érzésből, őszintén írok, megtaláltam a lehetőséget a kibontakozásra.