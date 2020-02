Te miért nem használod a külső sávot? (Videóval)

Egy újabb közlekedési videót kaptunk, ami Szombathely belvárosában készült.

Ismét kaptunk egy közlekedési videót Szombathely belvárosából, amiben – teljesen jogosan – az a kérdés merül fel bennünk, hogy az autósok miért nem húzódnak ki a kétsávos úton a külső sávba, mikor semmi nem akadályozza meg őket ebben? A kamerás autó 10 gépjármű mellett halad el úgy, hogy közben a közlekedési lámpáig a külső sáv teljesen üres. Elég valószínűtlen, hogy mind a tíz autós balra akar kanyarodni, miközben az irányjelzőjük nem villog.

A magyar KRESZ szerint jobbra tartási kötelezettség van, de lakott területen belül lehet folyamatosan a belső sávban haladni tartósan, viszont csak akkor, ha ezzel nem tartjuk fel a nálunk gyorsabban közlekedőket. Lakott területen kívül kötelező jobbra tartani. A témával több kutatás is foglalkozott, mivel az indokolatlan belső sáv használat nem csak bosszúságot okoz, de balesetveszélyes is a gyorsabban haladni szándékozó, de türelmét vesztett autósok miatt, ezen kívül pedig feleslegesen dugókat és magasabb környezetszennyezést is okoz. A megfigyelések szerint akkor húzódik be egy autós a belsőbb sávokba annak ellenére, hogy a külsőben is zavartalanul haladhatna, ha a saját belátása szerint neki ideális és biztonságosnak ítélt sebességnél gyorsabb haladásra kényszerül, gyorsabban halad. Tehát a bizonytalanság a fő indok.

A jelenség káros hatásai miatt Európa több országában ezért komolyan figyelik is az indokolatlanul belül autózókat, és komoly büntetésre is számíthatnak. Magyarországon 5.000 és 150.000Ft között büntethető a jobbra tartási kötelezettség elmulasztása, de miért is várnánk meg a büntetést, ha nekünk is jobb, ha jobbra húzódunk?

Ha van érdekes videója, küldje el nekünk, néhányat közzé fogunk tenni.