Tíz perc intenzív foglalkozás többet ér, mint egy óra séta

A járványügyi helyzet alatt a kis kedvenceinkre is gondolni kell, őket is megviselheti a hirtelen változás a napi rutinban.

Bár Magyarországon még nincs kijárási tilalom, sokan nem szívesen mennek így sem sok időre az utcára. Az állatoknak viszont ilyenkor is fontos a napi mozgás.

– Vigyük őket olyan helyre, ahol kevés a forgalom, így a fertőzés veszélye sem áll fent, de a séta élménye is megmarad! Ha esetleg nálunk is elrendelnek olyan tilalmat, mint például Olaszországban bevezettek, akkor sem kell kétségbe esni – mondja Csizmazia Tamás kutyakiképző. Ha csak tíz percre vihetjük le az állatot, akkor azt tegyük meg minél többször. Az egészségügyi séta után pedig feladatokkal, esetleg labdázással fárasszuk a kutyust. Tíz perc intenzív foglalkozás többet érhet, mint egy óra séta, amikor szinte nem is figyelünk a négylábúra, csak lépkedünk mellette. Ha a kutya dolgozik, az mentálisan is elfárasztja. Ha szükséges, akár a teljes vacsoramennyiséget levihetjük magunkkal, és falatonként adhatjuk a négylábúnak minden elvégzett feladat után.

A kiképző viszont nem ajánlja a lakásban történő játékot, szerinte hamar hozzászokik a kutya. Azt javasolja, a lakótér legyen a pihenésé.

Van olyan helyzet viszont, ilyen például a hatósági karantén, amikor még csak néhány percre sem hagyhatjuk el a lakást. Erre az esetre is fel kell készülni. Minárcsik Sándor, a Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány megalapítója, mint mindig, ebben a helyzetben is a felelős kutyatartásra hívja fel a figyelmet. Fontosnak tartja, hogy jó előre gondoskodjunk a környezetünkben élő állatokról.

Azt tanácsolja, hogy kérjük meg egy-egy rokonunkat, ismerősünket, akiben megbízunk, hogy baj esetén vegye gondozásba kedvenceinket. Előfordulhat azonban, hogy nincs már közeli hozzátartozó, ismerős, aki segíteni tudna. Ebben az esetben az állatvédő, állatmentő szervezetek felkeresése lehet a legjobb megoldás.

– Mi biztosan, de úgy gondolom, hogy a többi szervezet is erejéhez mérten szívesen segít. Alakulnak nálunk önkéntes csoportok, amelyeknek tagjai igyekeznek megoldani az ilyenkor felmerülő problémákat – fejti ki. – Nagyon fontos azonban, hogy csak megbízható emberekre támaszkodjunk. Ha nem tudunk ismerőshöz fordulni, mindenképpen az állatvédőkön keresztül keressünk leinformálható segítőt – hangsúlyozza Minárcsik Sándor. – Egyre több csaló jelenik meg, óvakodjunk tőlük, ne engedjünk be akárkit udvarunkra, lakásunkba! Az állatok és saját magunk érdekében is fontos, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot, segítsük egymást!

Az alapítvány vezetője szerint a lehető legjobb, ha előre összeírunk egy listát állataink különleges szükségleteiről – miből mennyit mikor eszik; milyen gyógyszert szed és azt hogyan adagoljuk; hányszor és mikor szokott sétálni, stb.–, így ha megérkezik a segítség, rögtön a kezébe tudjuk adni a szükséges tudnivalókat.