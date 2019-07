Tizenhetedszer is győztek Szentgotthárdon – Új elemek a 355 éve történtek felidézésének forgatókönyvében

A hétvégén a város immár 17. alkalommal emlékezett meg az 1664. évi győztes szentgotthárdi csatáról. A hagyományos forgatókönyvet ezúttal több új elem gazdagította és egy kicsit a vihar is átírta.

A 355 éve történt események felidézése kapcsán ezúttal is számos, közérdeklődésre számot tartó eseményt szervezett a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, hogy minden korosztályban tovább éljen a büszkeség annak kapcsán, hogy 1664-ben a Rába partjainál a Montecuccoli vezette keresztény csapatok elsöprő győzelmet arattak az Oszmán Birodalom Köprülü Ahmed vezette seregével szemben.

A hagyományőrző csoportok már pénteken felverték sátraikat a Várkert körül. A Hunyadi Mátyás Fekete Sereg Hagyományőrző Csoport, a Szent Sebestyén Íjászkör, az Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány bemutatókat tartott, táboruknál is bárki megismerkedhetett a fegyverekkel, katonai egyenruhákkal. A török életet a siklósi Apró paták – Malkocs bej serege hozta életközelbe.

Az ünnep ezúttal is a hagyományőrzők és a szentgotthárdiak péntek esti felvonulásával kezdődött, amelyen részt vettek Szentgotthárd testvérvárosainak, Lendvának, Walldürnnek és az érintett Mogersdorfnak a képviselői is.

Az idei történelmi napok kiemelkedő eseménye volt annak a Csatajátéknak a bemutatása, amit a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeumban lehetett először kipróbálni. A társasjáték címe: A szentgotthárdi csata avagy a te utad a vasvári békéig, és Pierrot dolgozta ki, aki egy ideje már a társasjáték-fejlesztést helyezte előtérbe a zenei és produceri karrierje mellett. A prototípus egy Vasvárral közös Leader-pályázat egyik elemeként készülhetett el – tudtuk meg Huszár Gábor polgármestertől, aki hozzátette: tudomása szerint ez a világ első olyan stratégiai játéka, amiben a szerencse nem játszik szerepet, csupán a játékosok ügyessége.

V. Németh Zsolt ország­gyűlési képviselő, miniszteri biztos is üdvözölte a kezdeményezést. A társasjáték a játszva tanulás remek alkalma, egyben fejleszti a logikai gondolkodást és a közösségi élet új lehetőségét is kínálja – hangsúlyozta. Dicsérte a szentgotthárdiak erőfeszítéseit, hogy sokszínű programokkal tegyék befogadhatóbbá a történelmi évfordulót és egyúttal a „szégyenletes” vasvári békét is igyekeznek reális perspektívába helyezni. Itt volt Tóth Balázs, Vasvár polgármestere és Zágorhidi Czigány Balázs, a vasvári múzeum igazgatója is, akik mindketten örömmel üdvözölték azt az együttműködést, ami a történelmi kapocs miatt kezd kialakulni a két város között.

Végül maga Pierrot beszélt a társasjátékról, amely ötvözi az ősi táblajátékok és a napjainkban népszerű Euro-game-k jellemzőit. A térképalapon lejátszott ütközetben szerepük van képességkártyáknak, területfoglalásnak, pontszerzésnek és mindenekfelett straté­giai gondolkodásnak. A két vagy négy játékos akár át is írhatja a történelmet, hiszen ha ügyes, itt nyerhet a török sereg is.

A nap másik fontos eseménye volt a felújított, újrafásított, sétányokkal, fűszerkerttel és tóval gazdagított Várkert felavatása. V. Németh Zsolt miniszteri biztos a kert lenyűgöző sokszínűségét és nyugalmát méltatta. Huszár Gábor polgármester elárulta: tartott attól, hogy a korábbi években az elvadult környezethez szokott hagyományőrző csoportok hogyan fogadják majd a kitisztított, elegánsabb parkot. Igazán akkor nyugodott meg, amikor mindenkitől azt hallotta: a város büszke lehet a megújult ciszter parkra. Köszönetét fejezte ki a 285 éves kolostorkert megújulásában nagy munkát végző Kiss Gábor főépítésznek.

A forgatagból az idén sem hiányozhatott a Csatafutás, és meghirdették az ütközetben részt vett nemzetek ételeit kínáló éttermek gasztrocsatáját is. Az erőpróbára benevező hét étterem egész héten kínálta a török, az olasz, a német, az osztrák, a francia, a magyar és a cseh konyha különlegességeit. A vendégek szavazatai alapján ezt a csatát az Apát Hotel & Étterem nyerte meg francia ínyencségekkel.

A szombati enyhén szólva változékony időjárás egy kicsit átrajzolta ugyan a tervezett koreográfiát – a Holdviola például nem tudta megtartani koncertjét –, de a 355 évvel ezelőtti csata korhű felidézése nem maradt el. Amikor az este leszállt, a páncélzatba öltözött török és a magyar sereg dobpergéssel, puskaropogással, kardokkal és ágyúkkal esett egymásnak.