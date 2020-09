Tizenkilenc taggal működik a száznegyven éve alakult pinkamindszenti egyesület

Az osztrák határ menti, 173 lelkes település egyetlen civil szervezete az önkéntes tűzoltóság. Nem csoda, hogy jóban-rosszban ott vannak a falu minden jelentősebb eseményén. Nemcsak akkor, ha viharkáron vagy balesetben kell segíteni, hanem akkor is, ha gyereknapi program vagy bál szervezése a feladat.

1878-ban történt, hogy egy nagy tűzvészben a fél falu porig égett. Ebből okulva két évvel később megalakult – a megyében az elsők között – az önkéntes tűzoltó egyesület, amely a napokban ünnepelte száznegyven éves évfordulóját. A ma is meglévő első egységkönyv szerint huszonhárom volt a kezdő taglétszám. Az egyesület azóta is folyamatosan működik. Bár az ötvenes évek elejéről nincsenek írásos dokumentumok, a maiak azt tartják, hogy a szervezetnek akkor is működnie kellett, mivel a halottakat mindig a tűzoltók vitték, és a faluban akkor is minden halott el lett temetve.

Ma tizenkilenc férfi alkotja az egyesületet, zömmel túl az ötven éven, de biztató, hogy pár éve néhány fi atal is a soraikba lépett. Mindannyian elvégezték a negyvenórás tanfolyamot, de akad olyan egyesületi tag is, akinek felsőfokú tűzoltó képesítése van. Az elnöki teendőket Belső László látja el, a parancsnok pedig Sólyom Zsolt.

Működési területük három falura terjed ki: a vasaljai és a kemestaródfai önkéntesekkel kölcsönösen, ellenszolgáltatás nélkül segítik egymást. Ezenkívül határon túli jó kapcsolatokat is ápolnak.

A pinkamindszenti ÖTE úgynevezett egyes kategóriás egyesület. Jelenleg egy Ausztriából származó, nagy teljesítményű Ford Tranzit típusú gépjárműfecskendővel végzik a munkájukat. Ezenkívül egy pályázatból vásárolt Suzuki terepjáró, valamint árvízvédelmi szivattyú, magassági ágvágó, áramfejlesztő is tartozik a felszerelésükhöz.

Tűzoltási munka, villámcsapás, kéménytűz két-három évente adódik a településen, műszaki mentés annál gyakrabban. A strémi határ felől a faluba vezető kanyargós utat, melyet sok ingázó koptat, kísérleti, fehér aszfalttal burkolták. A dombról lefelé haladva késő ősszel, kora tavasszal minden évben megcsúszik és „elszáll” pár autó a nyálkás burkolaton. De az is előfordul, hogy a Pinka önti el az utat. Nem ritkák a viharkárok, fakidőlések, három éve még a templomtetőt is megbontotta a szél. De a tűzoltókat hívják akkor is, ha elönti a pincét a víz, ha árkot kell tisztítani, vagy ha eltömődött egy áteresz.

Az önkéntes segítők munkáját néha nehezíti, hogy Pinkamindszenthez két határátkelő tartozik. A strémi és a moschendorfi négy kilométerre fekszik egymástól. Így ha csak annyit közöl a balesetet bejelentő, hogy a határátkelőnél történt valami, abból még nem tudják, hova kell sietni. Nagy segítség lenne számukra és a beavatkozást is meggyorsítaná, ha minden segélykérő pontosan meghatározná, hogy melyik határátkelőről van szó. A fenntartási költségeket, a tíz éve felújított tűzoltószertár működését az önkormányzat fedezi. A tagság vashulladék gyűjtésével is tesz szert bevételre, és kihasználják a pályázati lehetőségeket is. Minden évben pályáznak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, az innen kapott összeget működésre vagy az éppen szükséges műszaki fejlesztésre fordíthatják. Már most tudják például, hogy az idén decemberben két rádióval gyarapodik majd a szervezet.

A határ közelségét kihasználva jó kapcsolatot ápolnak a szomszédos Moschendorf (Nagysároslak) tűzoltó-egyesületével. 1982-ben volt az első találkozás, hosszú ideig a négy falu váltott helyszínen, közösen gyakorlatozott. Eljárnak egymás hivatalos rendezvényeire, a közösségi programokra. Sokat beszélgetnek, így tudják azt is, hogy a határ túloldalán a falu minden fiataljával szemben elvárás, hogy csatlakozzanak az önkéntes tűzoltókhoz. A faluban köztisztelet és bizalom övezi a tűzoltókat, a lakosság szívesen adakozik is, ha valamire szükség van. Mindenki tudja, hogy nemcsak segítenek, hanem jórészt ők a közösségi élet motorjai is. A művelődésszervezővel együttműködve az önkéntesek készítik elő a falu közösségi rendezvényeit, sátrat állítanak, bemutatót tartanak. Ötödik éve pedig minden januárban tűzoltóbálba hívják a falu népét. A vacsorával egybekötött, zenés, táncos mulatságon való részvétel és a tombolafelajánlások a jókedvű szórakozás mellett az adományozásra is lehetőséget adnak. Az eddigi bevételből az egyesületi zászlót újították fel.