Tizenkilencmilliós támogatásból újulhat meg a cáki pincesor

Tizenkilencmillió forint értékű támogatást ítélt meg a műemléki védelem alatt álló pincesor felújítására Magyarország kormánya. Legkésőbb jövő májusra megújul a nyolc épület.

Májusban kezdődik a kivite­lezés, és várhatóan egy év múlva fejeződik be végleg. Az idei tavasz a javításokkal telik, ősszel lesz mód a tényleges tetőfelújításokra, tudtuk meg Tóth Szabolcstól, Cák polgármesterétől. Mint kiderült, nem könnyű nyersanyagot beszerezni a zsúpfedeles tetőkhöz, rozsszalmára van szükség, amiből kellő mennyiség az idei betakarítás után áll majd rendelkezésre.

2013-ban újították fel utoljára az 1800-as évek elején tölgy- és gesztenyefa-gerendákból készült épületek zsúptetejét: az első öt pincénél teljes zsúpcserét, a hátsó három épületnél részleges javítást végeztek.

Az azóta eltelt években mind a nyolc épület állaga különböző mértékben romlott. A most tervezett munkákhoz a részletes költségvetés a hetekben készül el. A támogatásból az épületek tetőszerkezetének javításán túl a pincék körüli esővíz elvezetését, tereprendezést, a térvilágítás kialakítását, illetve a kültéri bútorzatok (padok, asztalok, szeméttároló edények, információs táblák) felújítását, cseréjét is elvégzik.

– Cák büszkesége, országosan is egyedülálló turisztikai látványosság a pincesor, amely nemcsak történelmünket és népi építészetünket tükrözi, hanem a település jövőbeli fejlődését is magában hordozza. A támogatás révén újabb évtizedre vissza tudjuk állítani a pincesor régi fényét. Elkötelezettek vagyunk a fejlődés iránt – mondta a polgármester a támogatásról szólva. Ágh Péter országgyűlési képviselő így értékelt: – Örülök, hogy a kormány támogatásával olyan értéket sikerül megmentenünk, amelyre nemcsak Cák, de az egész megye is büszke. Bízom abban, hogy a fejlesztés révén a járvány elmúltával ismét vonzó célpont lehet minden turistának a Kőszeghegyalja.