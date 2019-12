Tizenöt éves a borlovagok magyarországi rendje

Isten és a bor dicsőségére gyűltek össze a keresztény hagyományokon alapuló európai borkultúra ápolását zászlajukra tűző borlovagok, akik idén ünneplik 15 éves évfordulójukat.

Az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje péntek délután tartotta megalakulásának 15 éves évfordulója záró rendezvényeként János-napi borszentelését a Vasszécsenyi Nagyboldogasszony Római Katolikus templomban és plébánián. Az ünnepség szentmisével kezdődött, amit Merkli Ferenc plébános mutatott be. Elmondta: a hagyomány szerint december 27-én, Szent János evangélista ünnepén van a borszentelés napja. A borszentelés azért kötődik Jézus legkedvesebb tanítványához, mert amikor a rómaiak úgy akarták kivégezni, hogy mérgezett bort itattak vele, az nem ártott Jánosnak, akit így aztán elengedtek.

A borszentelést követően Pammer István lovagrendi elnök szólt a megjelentekhez. Emlékeztetett: 15 évvel ezelőtt ezen a helyen mondták ki az igent arra, hogy borlovagként a jövőben tenni fognak azért, hogy a magyar bor méltó módon elismerjék. – Azok, akik a fehér asztalnál együtt poharaznak, nem fognak háborúskodni. Most béke van közöttünk és a lelkünkben is, bízom benne, hogy ez így is marad. Most, hogy készülünk a nemzeti összetartozás évére, mindez különösen fontos – fogalmazott az elnök, aki beszédét a borlovagrend imájának felolvasásával zárta.

A templomi ünnepség a borlovagrend himnuszával és a magyar himnusszal zárult, az egybegyűltek ezt követően átvonultak a plébánia nagytermébe. Ott az első pohár bort a hagyományok szerint fogyasztották el, illatmintát vettek és koccintottak szomszédjaikkal, a borlovagrend jelszavával köszöntötték egymást: Isten és a bor dicsőségére! Elhangzott: 2004-től a borlovagrend már egyesületként működött, az igazán nagy váltás pedig 2014-ben következett be, amikor a jogfolytonosságot megtartva, de a kismartoni központtól és az alapvetően osztrák vezetésű és az osztrák egyesületi törvények szerint működő egyesülettől függetlenné váltak. Az eredetileg megfogalmazott alapelvekhez azonban a mai napig hűek maradtak, a cél továbbra is a keresztényi hagyományokon nyugvó európai borkultúra művelése és a kapcsolatok ápolása határon innen és határon túl.