Tizenöt menüt vittek házhoz ismét

Nélkülöző időseknek érkezik az ebéd ingyenesen a Fidesz szombathelyi szervezete jóvoltából. Pénteken dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő is segített az étel eljuttatásában.

Naponta 15 menüt szállítanak házhoz az aktivisták és az egyes körzetek képviselői az igazán rászorulóknak. Három vendéglős ajánlotta fel az ételt – tegnap dr. Hende Csaba és Horváth Gábor önkormányzati képviselő a Maros utcában a 79 éves Takács Károlyné Etelka nénihez csengetett be először, hogy átadja neki a bőséges adag paradicsomlevest és rakott zsemlét. Váltottak is néhány mondatot az idős asszonnyal, aki nem mozdul már ki a házból és a kertből, mozgásában korlátozott és a látása sem jó – a kapuban dicsérte és köszönte a fogásokat. A Damjanich utcában a 72 éves Völgyi Istvánnak és a Bajnok utcában lakó 81 éves, kilenc éve özvegy Kovács Lászlóné Panni néninek is jutott gőzölgő kétfogásos menü.

Egyedül élnek, kisnyugdíjasok, egészségi vagy anyagi körülményeik miatt nagy segítség számukra az ételfelajánlás és a gondoskodás, amit hálásan megköszöntek.