TUDOK-konferencia a celldömölki gimnáziumban

A jövő történészei, nyelvészei és más tudósjelöltjei találkoznak Celldömölkön a Tudományos Diákkörök (TUDOK) XIX. Kárpát-medencei Konferenciáján. A humán- és társadalomtudományi terület legjobbjai a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban a hétvégén számolnak be rövid előadásokat tartva kutatásaik eredményéről a szakmai zsűri előtt.

Több mint két évtizede indult a rendhagyó kezdeményezés, amely kiemelkedően tehetséges középiskolás diákok számára nyújt kutatási lehetőséget a legjobb hazai kutatóhelyeken. A konferenciára jelentkezhetett minden olyan diák, aki az érettségi bizonyítványát 2018-ban szerezte, vagy ezt követően szerzi meg. A válogatókat Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken és Vajdaságban rendezik meg. A celli elődöntőn hat szekcióban negyven diák 36 előadása hangzik el.

– Mindenkit, aki itt van, a kíváncsiság hozott ide, csak az első „miért?” után további fontos kérdéseket is feltettek – mondta Lekka Ákos, a Kutató Diákok Országos Szövetségének ügyvezető elnöke. – Talán ez a megnyitó az első nyilvános esemény a bencés kolostorban a felújítása óta – szólt köszöntőjében Sipos Tibor gimnáziumigazgató.

Ágh Péter a konferencia megnyitójának helyszínén fel­idézte: 2014-ben ezekben a napokban jelentették be, hogy a kormány több százmillió forintot biztosított a bencés kolostor felújítására. – Ennek köszönhetjük azt, hogy ma itt, nagyon szép körülmények fogadnak bennünket. Ágh Péter arra is emlékeztetett: a mostani konferenciát szervező Berzsenyi gimnázium is hasonló módon születhetett újjá. A képviselő kiemelte: az iskolában évtizedes lemaradásokat hozhattak helyre több ütemben egy széles körű összefogás révén:

– Tény, hogy a kormány döntése adta meg a kezdő lökést, de az együttműködésben részt vett az önkormányzat és a tankerület is. Mindez azt üzeni, hogy soha nem kell megijedni a feladat súlyától, ha van célunk, érdemes tenni érte. Mert azt el is lehet érni. Emlékszem, amikor a felújítás előtt sétáltunk Kirner Zoltán akkori plébánossal, vagy a gimnáziumot jártuk be Sipos Tibor igazgatóval. Ők sem akartak belenyugodni a helyzetbe és tettre készek voltak, a szándékukhoz pedig a végén mindenkit megnyertek – idézte fel Ágh Péter, hozzátéve: a mostani konferencia, amely Sipos Tibor révén került a városba, oktatási és tudományos rangot ad Celldömölknek.

A megnyitó után a bencés kolostortól karnyújtásnyira lé­vő gimnázium tantermeibe vonultak a diákkutatók és a zsűri. Két napig tart a bemutatkozás: a videókkal és hangképekkel gazdagított előadások tematikája sokszínű.

A tét pedig rendkívül nagy. A diákok a kutatás és a versenyek során rengeteg tapasztalatot szerezhetnek – ami önmagában nyeremény.

De ez nem minden: a döntőből a legjobbak kijuthatnak majd Stockholmba, a Nobel-díj átadójára, ráadásul az egyetemi felvételi eljáráshoz többletpontokat is szerezhetnek.