Tűzifa: nézzük meg, mit veszünk!

Az előrelátóbbak már késő tavasszal vagy nyáron megvásárolták a tűzifájukat. A mai rohanó életmód mellett nem kevesen vannak olyanok, akik az első hideg napok után, vagy csak most ébredeznek. Fából nem lesz hiány, de nem mindegy mit vásárolunk.

A fakereskedőknek már rendelkezniük kell a NÉBIH által nyilvántartott EUTR kóddal, melyet már az újsághirdetéseknél is fel kell tüntetni. Ez alapján a fa származása is nyomon követhető. Ha ilyet nem látunk a hirdetésben, jobb, ha más kereskedőt keresünk. A vásárláskor az első fontos tennivaló: tisztázni, hogy mikor termelték ki a faanyagot, az kellően száraz-e. Legalább ilyen fontos, hogy milyen fafajról van szó. Jó ha tudjuk, hogy a keményfák, a tölgyek, a bükk, a gyertyán, de különösen a cser és az akác lényegesen magasabb fűtőértékűek, mint a puhább, olcsóbb faanyagok.

Fontos a mennyiség ellen­őrizhetősége. Jó előre tisztázni, hogy mennyi az annyi. Találkozhatunk az ömlesztett köbméter, a sarang és az erdei űrméter kifejezéssel is, és még nem beszéltünk a kalodás és a hálós kiszerelésről. Gaál András, az egyik legrégebben működő Vas megyei fakereskedő cég vezetője kérdésünkre elmondta, hogy nagy készlettel dolgoznak, így most is van bőven kellően száraz feldolgozott tűzifájuk mindenféle fafajból. Az áraikat tavaly óta nem változtatták.