Úgy bővítik a büki szennyvíztelepet, hogy a kapacitás még tovább növelhető

Júniusban megindulhat a próbaüzem a bővítés alatt álló büki szennyvíztelepen, Acsád, Meszlen és Vát településen pedig jól halad a szennyvízcsatorna kiépítése, amit Vasszilvágyon majd a nyáron kezdenek el a mintegy 1,7 milliárd forintos projektben.

– A meglévő, napi háromezer köbméteres hidraulikai kapacitást 3300 köbméterre növeljük – kezdte a büki szennyvíztelep bővítéséről Hakstol Dávid projektvezető, a kivitelező felelős műszaki vezetője.

Hangsúlyozta, hogy úgy bővítik a telepet, hogy aztán további kapacitásnövelésre is alkalmas legyen – vagyis újabb fejlesztésekre. Elmondta, hogy a büki az egyik első olyan telep az országban, ahol teljes egészében szulfátálló vasbetonszerkezeteket építettek ki, azok már elkészültek, összességében 70-75 százalékos a telep készültsége. – A szerkezetépítés, műtárgyak építése, technológiai, gépészeti szerelés teljesen elkészült, az udvartér rendezése folyamatban van, két héten belül elkezdődik a villamos munkák kivitelezése – sorolta Hakstol Dávid. Június végétől kezdődhet a próbaüzem a telepen.

– Nemcsak a lakosság kiszolgálása szempontjából fon­tos, hanem a gazdasági fejlődés folytatásához is elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése – hangsúlyozta a szennyvíztelep bővítéséről dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. Kiemelte, hogy biztonságosabb és hatékonyabb lesz a telep.

Ami a hálózatot illeti: vegyes a készültség a négy csatlakozó településen a szenny­vízcsatorna kiépítésében, Acsá­don 60 százalékos, Váton 50-60 százalékos, Meszlenben 50 százalékos a rendszer készültsége, Vasszilvágyon pe­dig júniusban kezdik a munkát. Összességében 12,5 kilométernyi gravitációs hálózat épül, 18 kilométernyi szennyvíznyomó-vezeték, nyolc automata átemelőtelep, mindenhol a legkorszerűbb szivattyúk, gépek – sorolta a kivitelező képviselője. – Korszerű polipropilénből épül a hálózat, az átemelők korszerű béleléssel vannak ellátva – mutatta be a szennyvízelvezető rendszert. Összességében hosszú távra tervezett műtárgyakat építenek.

Már a rendszerváltás óta remélték, tervezték a szennyvízhálózat kiépítését az érintett települések – emlékeztetett Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője. – Ezzel újabb lépést tettünk abba az irányba, hogy biztosítsuk Vas megye települései számára a szenny­vízelvezetést – tette hozzá. Mint mondta, sok feladat van még hátra, bízzunk abban, hogy az uniós források most is zajló elosztásánál jut, lesz erre is forrás.

Egyúttal emlékeztetett, hogy a büki szennyvíztelep bővítéséhez és a négy érintett falu szennyvízcsatornája kiépítéséhez a magyar állam is hozzájárult, összességében 200 millió forinttal, ezt az összeget nem kell önerőből kigazdálkodniuk a településeknek. Arról is beszélt, hogy folytatódik idén a falvak, az 5 ezer lakosúnál kisebb települések segítése, vagyis a Magyar falu program. Erre a napokban a Parlamentben feltett kérdésére is megerősítést kapott a kormánytól. Konkrét példaként egy már nyertes projektet említett, a Bük és Csepreg közötti utat, hiszen az két ütemben már biztosan megújulhat, a lócsi útig tartó etap már tavasszal elkezdődhet.