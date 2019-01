Új életre kel a Sportliget Szombathelyen

2019 harmadik negyedévére teljesen megújul a vasi megyeszékhely legnagyobb rekreációs övezete.

Heteken belül megkezdődnek a korszerűsítési munkálatok a szombathelyi Sportliget területén, így 2019 harmadik negyedévére teljesen megújul Vas megye legnagyobb rekreációs övezete: a park területén lévő sportpályákat teljes körűen felújítják, egy új aszfaltozott görkorcsolyapályát alakítanak ki, valamint egy 9 street-workout elemből álló szabadtéri fitneszpályát létesítenek és tovább bővítik a Kalandváros játszóteret is. Emellett a kivitelezési feladatok elvégzésével megbízott Sportliget 2018 Konzorcium, illetve a Homlok Építő Zrt. fejlesztésének köszönhetően a 6 hektáros parkban új kiszolgáló egységek épülnek, amelyben egy vendéglátó-egység, sporteszköz-kölcsönző és sportöltöző kap helyet, valamint a látogatók számára szociális helyiségek kialakítását is tervezik. Egy raktár-géptároló udvar is épül a karbantartó gépek és eszközök elhelyezésére és több akadálymentesítést szolgáló fejlesztés is megvalósul.

A fejlesztés célja a zöldterületek jobb kihasználása is. Így egy jelenleg funkció nélkül álló, közel 1200 négyzetméteres alapterületű üres gyepterületen egy új pihenő- és bemutatókertet alakítanak ki, a futballpályáktól keletre fekvő mintegy 3500 négyzetméteres területen pedig piknikövezetet hoznak létre. Az Arany-patak mentén pedig egy futóút és egy új gyalogoshíd létesül.

A Sportliget rekonstrukciójára a Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat írt ki közbeszerzési pályázatot 2018 májusában a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaira támaszkodva. A kiírásnak megfelelően a projekt finanszírozási oldalról két részből áll. Az első rész az övezet zöldfelületi fejlesztését és az ingatlanfejlesztéseket foglalja magában, amelynek kivitelezését a – Homlok Építő Zrt. és a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. alkotta – Sportliget 2018 Konzorcium végezheti el nettó 730,77 millió forint értékben. Emellett egy külön projekt keretében a Homlok Építő Zrt. külön szerződésben kapott megbízást az Arany-patakon átívelő gyalogoshíd építésére nettó 27,2 millió forint értékben.

Szombathely legnagyobb szabadidőparkját 2019 szeptemberében veheti ismét használatba a lakosság.

