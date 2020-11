Új funkciót kapnak az elhagyott ingatlanok Vas megyében

Számos kistelepülés szabadulhat meg elhanyagolt, elhagyott ingatlanaitól a Magyar falu program jóvoltából, méghozzá úgy, hogy az önkormányzat megvásárolja, és a közösség szolgálatába állítja azokat.

Talán a legkülönösebb jogcímre benyújtott pályázatok eredménye került napvilágra a közelmúltban: elhagyott ingatlanok közcélra való megvásárlása. Bár közvetlenül nem beruházásra irányul ez a támogatás, nagyon lényeges szegmensét érinti a kistelepülések életének, hiszen sok helyen okoznak gondot a megüresedett, már-már összedőlő régi lakóházak és gazdasági épületek.

Megyénkben tizenkét település pályázott sikeresen erre a jogcímre, 3 468 270-től ötmillió forintig. Náraiban például a támogatásból egy lakótelkek közé beékelődött, volt állami gazdasági területet vásárol meg a jogutód tulajdonostól az önkormányzat. Németh Tamás polgármester elmondta, hogy a Kossuth utcai belterületi út és telek megvásárlásával feltárul egy olyan terület, ahol további építési telkek kialakítására lesz lehetőség. Tanakajd is egy üresen álló, elhanyagolt területet fog hasznosítani a támogatásból. A telek, amit egy idős tulajdonostól megvesznek majd, épp határos a polgármesteri hivatal udvarával, így tágasabb közösségi színteret kapnak az itt működő közösségek. Görcz Gyula Csaba polgármester bízik benne, hogy hosszabb távon egy tagóvodát sikerül építeni a telken.

Falvak és összegek Az Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása című kiírásra Vas megyéből tizenkét település pályázott sikeresen. A támogatás mértékének felső határa ötmillió forint volt. Az 1. számú választókerületből Nárai önkormányzata nyújtott be sikeres pályázatot, 3 468 270 forintot nyertek. A 2. számú választókerületből Hegyfalu és Vassurány öt-öt millió, Kemenessömjén pedig 4 992 602 forint összegben nyert támogatást. A 3. számú választókerületből nyolc település pályázata járt sikerrel. Duka 4 885 964, Gersekarát 4 983 850, Kercaszomor ötmillió, Köcsk 4 830 669, Nemeskeresztúr 4 996 109, Őrimagyarósd ötmillió, Szakonyfalu 4 358 049, Tanakajd pedig 4 999 998 forintból gazdálkodhat.

Kemenessömjén is a szerencsés nyertesek közé került: egy 1885-ben épült, központi fekvésű, tornácos parasztházat vásárolnak meg a támogatásból egy elszármazott családtól. Kurucz Attila polgármester szerint tájházat rendeznek majd be benne, sőt a hátsó részen talán egy falusi szálláshelyet is ki tudnak alakítani az épületben. A pályázati összeg lehetőséget ad a meszelésre, tetőjavításra és a csapadékvíz-elvezetés megoldására is. Hasonló az elképzelés Vassurányban is, ahol szintén egy régi parasztházra sikerült megalkudnia az önkormányzatnak. Az egyik felében tájház, a másik épületrészben pedig közösségi vagy hivatali helyiség kap majd helyet – tudtuk meg Forrai Dániel polgármestertől. Szakonyfalu régi álmát valósíthatja meg a program jóvoltából. Az orvosi rendelő mellett éktelenkedő elhagyott épületet veszik meg, aminek a környezetét már eddig is az önkormányzat tartotta rendben. A faluképet rontó életveszélyes épület helyére parkolókat létesítenek az orvosi rendelőbe és a sport­eseményekre, rendezvényekre érkezőknek. „Hosszabb távon pedig egy hivatalt képzelünk el oda, amelyben a falusi és a nemzetiségi önkormányzatnak is helye lenne” – avatott be a tervekbe Rogán Valéria polgármester.