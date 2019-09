Új lendület az új nevelési évre a büki óvodában

Nagy tervekkel kezdődött az új nevelési év a büki Csodaország óvodában és bölcsődében, az új vezető, Tóth Viktória ovigalériát, néptáncoktatást és nagyszabású könyvtári nevelést tervez.

– Most éppen az őszi dekoráció kerül fel – mutatta az ovi előterében az őszi leveleket formázó füzéreket Tóth Viktória. A bölcsisek és ovisok alvásidejében jártuk be az intézményt, mire felébredtek a kicsik, már őszi pompába rendezték be nevelőik az egész ovit. – Az ott a közösségi terem, eddig is volt nagyon sok közösségi esemény, bábszínházakat rendeztünk, egészséghetet. Szeretném még jobban megnyitni, szeretnék kiállításokat ide, a gyerekeken keresztül szülőknek, a közösségnek is szóljon – mondta az új intézményvezető.

Hatcsoportos az ovi, plusz a bölcsődei egység egy csoport, most 121 gyermek jár ide, a maximális létszám 150 fő, az év közben érkezőkkel feltöltik a létszámot. Mozgalmas nevelési év elé néznek az ovisok: például az iskolába készülők mindannyian tanulhatnak néptáncot, de tervezi a szorosabb könyvtári kapcsolatok kiépítését is az ovivezető. Zöldóvoda lenne a büki és valószínűleg már idén ősszel Szent Márton-ünnepet tartanak.