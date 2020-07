Újabb enyhítések Ausztriában – Már nem kell védőmaszk a vendéglátásban

Tovább lazítottak a koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedéseken nyugati szomszédunknál: a többi között a maszkviselés, a vendéglátó egységek és a rendezvények kapcsán léptek életbe mától újabb változások.

Május elején kezdték meg a koronavírus okozta világjárvánnyal összefüggésben elrendelt szigorítások fokozatos oldását, mától további lazító intézkedések léptek érvénybe. A vendéglátó egységek tekintetében immár a felszolgálók számára sem kötelező a szájmaszk viselése, valamint reggel 6 óra helyett 5 órakor kinyithatnak és fogadhatnak vendégeket, emellett újra üzemelhetnek az önkiszolgáló büfék – tájékoztatott a távirati iroda.

Közölték azt is, hogy a kisebb éjszakai bárokban ismét lehetőség van a pultnál italmérésre. Ha már maszkviselés: a tömegközlekedési eszközökön, az egészségügyi intézményekben és azoknál a szolgáltatóknál, ahol nem lehetséges a legalább egyméteres távolság megtartása, továbbra is szükséges a szájat és orrot eltakaró maszk vagy textil hordása.

A rendezvényekkel összefüggésben is enyhítettek – írták. Eltörölték a legfeljebb százfős zárt rendezvények kötelező zárási időpontját is. Előrevetítették azt is, hogy augusztustól már kétszáz fős esküvőket is lehet rendezni. A sportok kapcsán is hoztak lazító intézkedéseket: minden sportág művelése engedélyezett; ezeken a helyeken eltörlik a kötelező távolság megtartására vonatkozó szabályt. Felhívták a figyelmet ugyanakkor arra, hogy fontos szerepe van továbbra is a higiéniai előírásoknak és a jelenlévőkről listát kell készíteni.

A sportesemények látogatóira is vonatkozik módosítás: mától a beltériek 250, a kültériek 500 látogatót is fogadhatnak, ám a vendégek csak a számukra kijelölt helyre ülhetnek – emelték ki. A látogatók számát egyébként fokozatosan emelik, várhatóan szeptembertől a beltéri rendezvényeken már ötezer, a kültéri sporteseményeken tízezer látogató is részt vehet. A kötelező egyméteres távolságot azonban a stadionokban is be kell tartani.

A távirati iroda közlése alapján az ország vezetése arra kérte az osztrákokat, hogy legyenek továbbra is körültekintőek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy ne dobják ki a szájmaszkjukat, hiszen még szükség lehet rá.