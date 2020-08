Újra megvívtak a törökökkel Kőszegen

Az ostromnapok helyett ezúttal hagyományőrző találkozóra várta Kőszeg a történelem iránt érdeklődőket.

A hagyományőrzők terveibe szombaton beleszólt a lezúduló óriási vihar. Késő délután foglalták el helyeiket a várparkban a csapatok – ekkor még nyugodtan pihentek sátraikban a török és magyar vitézek, csak néhány aggódó szó hangzott el az ígért zuhé kapcsán. – Nem baj, maximum lesz egy kis víz! – csitították az izgatott asszonyokat.

Nem kis víz lett: fél hat környékén megérkezett előbb az eső, majd a jég és vele együtt a szélvihar is.

Ezért a szervezők úgy döntöttek, átírják az este programját: kezdetnek 20 órakor a BE-JÓ Táncegyüttes tűztánccal örvendeztette meg a közönséget. Közben izgatottan gyülekeztek harcosok, indultak a rajtaütés helyszínére, a Jurisics térre. Itt az összecsapás eredménye: Szulejmán szultán ultimátumot ad Jurisicsnak, majd kivonul a városból egy másnapi csata ígéretével.

A kőszegi vár kapitányának nem kellett sokat várnia a küzdelemre: már vasárnap délelőtt megkezdődtek a török és magyar csapatok összecsapásai a belvárosban. Vasárnap délután megemlékeztek az ostrom 488. évfordulójáról.

Az ünnepségen részt vett Németh Szilárd miniszterhelyettes, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára is. Beszédében elmondta: akkor, az a maroknyi csapat bebizonyította, hogy összefogással és egy olyan kapitánnyal, aki hisz az embereiben és elszántan küzd a kitűzött céljaiért, még a lehetetlennek tűnő helyzettel is meg lehet birkózni. Hangsúlyozta, példájukat követve jár el ma is hazánk, őrizve európaiságát.

A hősök előtti tisztelgés jelképének szánt koszorúkat előbb Németh Szilárd, majd Básthy Béla és Ágh Péter helyezték el a szemerkélő esőben Jurisics Miklós szobránál. Őket Könczöl Ferenc ezredes, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka, Móricz Imre, a város egyesületeinek és intézményeinek, valamint kisebbségeinek képviselői követték.

A kétnapos Hagyományőrző Találkozót Kőszeg Város Fúvószenekarának koncertje zárta.