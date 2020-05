Újra zumba, fallabda és lomi Sárváron

A koronavírus-járvány miatti két hónapos kényszerpihenőt ­követően – korlátozásokkal ugyan, de – újra elérhetővé váltak a Sárvár Aréna egyes szolgáltatásai. Május 24-én, vasárnap pedig újra kinyit a város használtcikk-piaca is a sportkomplexum mellett.

A Sárvár Arénában ­működő sportszolgáltatások közül a zumba- és a fitneszórák, vala­mint a shotokan-karate edzések újra látogathatók bizonyos korlátozásokkal. Az épületbe kizárólag a sportolók léphetnek be érintésmentes testhőmérséklet-ellenőrzést követően. Valamennyi foglalkozásnak az 1500 négyzetméteres küzdőtér ad helyet, egy foglalkozáson egy időben legfeljebb tíz ember edzhet együtt, a megfelelő szociális távolság betartásával.

A küzdőtér megközelítése kizárólag a főbejáraton keresztül lehetséges. Az aréna öltözőit továbbra is zárva tartják, ezért kérnek mindenkit, hogy sportruházatban érkezzen, és hozzon magával váltócipőt, mert kötelező a használata.

– Az aréna főbejáratánál elhelyezett érintésmentes fertőtlenítőadagolókat mindenki szabadon használhatja. Az épületet a foglalkozások között folyamatosan fertőtlenítjük – mondta el Vámos Zoltán, a Sárvár Arénát működtető Sárvári Sportfólió Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátéve, hogy a fallabda-foglalkozások is újraindultak, a pályák azonban szigorú szabályok betartásával vehetők igénybe, így az épületbe ebben a tekintetben is kizárólag a sportolók léphetnek be.

Ugyancsak a veszélyhelyzetben elrendelt kijárási korlátozások oldásához tartozik, hogy a húsvét előtti hétvégén megnyitott a Sárvár Aréna mellett az élelmiszerpiac:

a minisztériumi ajánlás alapján és a városvezetéssel egyeztetve.

Jelenleg már vasárnap és hétfőn is nyitva tart a sárvári piac, de továbbra is érvényes az a járványügyi szabályozás, amely szerint 9 és 12 óra között csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak a piacon, a fennmaradó idő a fiatalabb korosztályoké.

Május 24-én, vasárnap pedig újra kinyit a Sárvár Aréna melletti lomi, avagy használtcikk-piac is.