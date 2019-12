Ünnepváró a Family Centernél

Ingyenes karácsonyváró program lesz gyerekeknek és felnőtteknek december 22-én, vasárnap a Family Center parkolójában felállított fűtött rendezvénysátorban.

A Vas Népe megyei napilap és a Family Center Szombathely bevásárlóközpont közös szervezésében gyermekcsoport fellépésével kezdődik a délután 13.30-kor. Majd 14.15- kor a Tarisznyások zenekar ad koncertet, sokféle pengetős, fúvós- és ütőhangszer megszólaltatásával, többszólamú énekléssel. Pados Zsolt, Kiss Attila és Molnár András megzenésített verseket adnak elő saját jó hangulatú, sok szeretettel fűtött saját zenével. A zenészek nemcsak szólnak a gyerekekhez, de megtalálják velük a közös hangot is, interaktív előadásukon be is vonják őket az éneklésbe. Óriási gyakorlatuk van, hiszen rendszeresen lépnek fel óvodákban, iskolákban, művelődési házakban, falunapokon, fesztiválokon. Vezetőjük az a Pados Zsolt, aki egyben igazgatója a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnak, amelynek Segíts a karácsonyi angyaloknak című jótékonysági akciójához csatlakoztunk.

A rendezvényen 15.30-tól Szabó Tibor Jászai-díjas színművész is fellép. Jótékonysági koncertjén a zenekarával válogatást ad a legnépszerűbb számaikból: megszólalnak kuplék, sanzonok, filmdalok, szerenádok, karácsonyi dalok. Elindul a Meseautó, de műsoron lesz az Elég volt nékem magából, az Oh, sole mio, és meglepetésként megszólal egy gyönyörű csángó népdal, egy szívet melengető templomos ének.

A rendezvény időtartama alatt, a sátor előtt, jótékonysági teafőzést és adománygyűjtést tartunk az állami gondozott gyermekek megajándékozásának nemes céljából. Az ünnepélyes zárás 16.30-kor lesz.