Épül az új kerékpárút Szombathelyen

Látható már, hogy a Stromfeld lakótelep és a Minerva lakópark között milyen nyomsávon épül meg az új kerékpárút. A beruházás része annak a TOP-os programnak, amelyben összesen 1,1 milliárd forintot fordítanak a megyeszékhely kerékpárosbarát fejlesztésére.

– Örömteli, hogy megkezdődött az új kerékpárút építésének kivitelezése a Stromfeld lakótelep mellett. A beruházás előkészítése, tervezése és a közbeszerzési eljárás kiírása is még az előző önkormányzati ciklusban indult. 2019 augusztusában jelent meg a közbeszerzési pályázat kiírása – mondta el kérdésünkre Illés Károly, a Fidesz-KDNP közgyűlési frakciójának vezetője.

Legutóbb májusban írtunk arról, hogy a projekt eredményes közbeszerzési eljárás után szerződéskötési és kivitelezési szakaszba lépett. A munkálatok egy-két hete a Stromfeld lakótelepnél látványossá váltak.

Illés Károlytól megtudtuk: – Ennek az útszakasznak a megépítése számomra azért is fontos, mert a körzet egykori önkormányzati képviselőjeként szívügyemnek tartottam, hogy megteremtsük a kerékpározás és a gyalogos forgalom biztonságos feltételeit ezen a városrészen is. Számos tárgyalás, egyeztetés előzte meg a közbeszerzési eljárást, és most jó látni, napról napra követni, hogyan építik az új utat – mondta, hozzátéve, a Minerva lakópark és a Stromfeld lakótelep között, a 11-es Huszár úttól egészen a Söptei útig vezet majd az új, 1,4 kilométer hosszú útszakasz. Az út mellett a tervek szerint új közvilágítás is létesül. Illés Károly kiemelte még, a városrészi beruházás része annak az 1,1 milliárd forintos, európai uniós támogatással, TOP-programból készülő projektnek, amelynek célja Szombathely kerékpárosbarát fejlesztése. Ennek jóvoltából a megyeszékhely több pontján létesülnek új kerékpárutak, de ennek részeként a Brenner körút és a Nárai út kereszteződésében új körforgalmi csomópontot is kialakítanak.