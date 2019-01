Utcára vonultak a tiltakozók Szombathelyen

A 86-os úton, a Domus előtti téren, valamint a Fidesz-iroda előtt is tiltakoztak a rabszolgatörvény és általában a kormány ellen pénteken.

Forgalomlassító demonstrációval tiltakoztak a szakszervezetek, civilek és az ellenzéki pártok a rabszolgatörvény megszavazása ellen pénteken délután 13 órától 16 óráig. A tüntetők mintegy 35 autóval foglalták el a fél útpályát a 86-os főúton Balogunyom és Petőfi telep között, miközben a forgalmat rendőrök irányították. Kisebb torlódások kialakultak, de nagy dugók nem voltak, a résztvevők pedig a metsző szél és a hideg ellenére is kitartottak. Sőt, közülük többen részt vettek a Domus üzletház elé szervezett tüntetésen is. Ott 17 órakor már sokan gyűltek össze, a demonstrálók között szép számmal voltak az ellenzéki pártok képviselői is. Elsőként Vágó Gábor (LMP) szólalt fel a felállított színpadon, őt követte Glázer Tímea (DK), Lábodi Gábor (Jobbik), Bokányi Adrienn (Éljen Szombathely), Kapy Anita (Tiszta Szombathelyi Parkerdőért Csoport), Csillag Tamás (Momentum), László Zoltán (Vasas Szakszervezet), végül dr. László Győző (szombathelyi önkormányzati képviselő).

Elhangzott: 2019 az ellenállás éve, és ahogyan azt a felszólalók szinte kivétel nélkül hangsúlyozták, nem csupán a rabszolgatörvény miatt gyűltek össze, hanem mert elegük van. Mint mondták, elegük van, „hogy félelemben kell élniük, hogy a kormány stadionokra költi a pénzt az egészségügy helyett, hogy a fiataloknak külföldre kell menniük, hogy a túlóratörvény miatt még kevesebbet lehetnek a családjukkal, miközben a kormány a családok évéről beszél, hogy a sajtó a kormány kezében van”, és így tovább.

Miközben a szónokok beszéltek, a tömeg egy-egy tételmondatot átvett és hangosan ismételte. Legtöbbször azt, hogy „Nem hagyjuk!”, illetve, hogy „Elegünk van!”.

A tömeg nagy része csendben, fegyelmezetten hallgatta a felszólalókat, akik nem sokkal 18 óra után végeztek is a beszédekkel. Akkor még egy közös képre összeálltak, majd az Ady téren és a Fő téren keresztül elindultak a vásárcsarnok irányába, a Fidesz-iroda felé, ahova 19 óra előtt húsz perccel érkeztek meg, és ahol már tucatnyi szimpatizáns várta a tüntetőket.

Az iroda előtt már csak ketten szólaltak fel, az egyikük Markó Péter, a Vas Megyei Közgyűlés korábbi elnöke volt, őt Varga Tamás, a V, mint Vas egyesület elnöke követte. A mondanivalójuk lényegében ugyanaz volt: szerintük nem szabad hagyni, amit a kormány művel.

A szervezők egy flashmobbal is készültek: egy kifeszített molinóra, amin a „Nem leszünk rabszolgák!” felirat állt, vízfestékkel tenyérnyomatokat készítettek. Nem sokkal 19 óra után ért véget a demonstráció.

