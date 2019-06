Vas megyében is megtépázták a viharok a gyümölcsösöket

A hirtelen jött februári tavasz és a szárazság, majd az ezt követő borongós, csapadékos és szeles idő nem tett jót a gyümölcstermésnek.

Almatermesztéssel foglalkozik Janzsó László Sében. Azt mondta, szinte soronként másmás termést ígérnek a fák. Van, amelyiken nagyon sok lesz a gyümölcs, de van olyan fa is, amin szinte semmi nincs. Nem tudják, mi lehet ennek az oka, szokatlan a jelenség. Arra tippelnek, talán a megporzással volt gond. Idén az almafa egyszerre virágzott a repcével, lehet, hogy az vonzotta el a rovarokat.

– Összességében közepes lesz a termés, almahiánytól nem kell tartani. Az Idared az átlagosnál jobb termést mutat, a többi fajtáról valószínűleg a megszokottnál kicsit kevesebbet szüretelhetnek majd – hangsúlyozta Janzsó László. Hozzátette: – A fáknak nagyon kellett az eső, most úgy néz ki, elég a csapadék. A szél is megviselte a gyümölcsösöket, szaknyelven szólva: széltörést szenvednek. Meglátszik rajtuk a viharos időjárás. Az esős időben a gombabetegségek is terjednek, zivataros, szeles időben pedig nem lehet permetezni. Kártevőkből viszont kevesebb van a tava­lyinál, annak ellenére, hogy most nem volt kemény a tél.

A gyümölcsész szerint a termés mennyisége már nem változik, de ha az időjárás is kedvez, és nyár végén sem lesz szárazság, akkor akár elégedettek is lehetnek szüret idején.Van barack is a területükön, a legtöbb fán viszont elfagyott a termés. Aki csak ennek a ter-

mesztéséből él, annak áprilisban több éjszakán keresztül kellett fagyvédelmi gyertyákat „bevetnie”. Az almánál ilyet nem használnak, de a barack „értékesebb”, ott megéri a beruházás.

Gyarmati Bálint meggytermesztéssel foglalkozik. Ő azt mondta, az idei termés legjobb esetben is csak átlagos lesz. Tavaly nagyon sok volt a meggy, kiugróan jó évük volt. Ahhoz a mennyiséghez képest idén több mint harmadával kevesebbre számítanak.

Gyarmati Bálint szerint a vásárlók viszont ebből nem sokat fognak érezni. Évek óta 300 és 600 forint körül mozog ennek a gyümölcsnek a kilója, idén is ilyen árakra kell majd készülni. Itt sem befolyásolja már a következő hetek időjárása a termés mennyiségét. Egy jó évben száz virágból 15-20 meggy lesz, idén jó, ha 10-12 sikerül. A termés tehát nem lesz jó, de nagy áremelkedésekre a lakosságnak nem kell számítani, a nagybani felvásárlók azok, akik megérezhetik majd a drágulást.