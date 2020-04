Vas megyében korán kezdődött az erdősítés

Az eny­he tél miatt korábban kezdődtek az erdősítési munkák. Még tart a tevékenység, de már a végéhez közeledik a szezon. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén 59 erdőrészletben végeznek első kivitelű erdősítést. Az ősszel és a télen kitermelt erdők helyére kerülnek a csemeték. Most tavasszal mintegy 2,53 millió csemetét ültetnek el.

A szombathelyi Püspök-erdő­ben március közepére már végeztek az erdősítéssel. Ottjártunkkor már csak egynapi munka volt hátra. Hétfőn kezdték, péntekre készen voltak.

Pernesz Balázs, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Szombathelyi Erdészeti Igazgatóságának erdőművelési műszaki vezetője ellenőrzi a gondosan elvermelt csemetéket. – Nem szokványos ez a korai erdősítés – mondja az erdésztechnikus. – A mai csaknem 20 fokos meleg is szokatlan. Egy hete emelték ki a kétéves mag­ágyi kocsányostölgy-csemetéket a bejcgyertyánosi csemetekertben. Gondoskodni kell róla, nehogy kiszáradjanak. A gépi munkához ideális a helyzet, nincs sár, de az ültetés után nagyon kellene az eső. Az erdőgazdaság saját brigádja dolgozik a területen két ültetőgéppel. A munkások főként Jákról és Szentpéterfáról érkeztek.

Ősszel kezdték, télen fejezték be az 5,5 hektáros öreg erdő kitermelését, most pedig egy hét alatt csaknem 50 ezer tölgycsemetét ültettek el a gondosan megtisztított vágásterületre.

Perger András traktoros éppen beáll a géppel, mert fel kell „tankolni” csemetékkel. Sákovics Gábor és Gyöngyösi Andrásné kiszedik az elvermelt kötegeket. A meleg miatt nem vihetnek egyszerre sokat, mert kiszáradhatnak. Inkább többször fordulnak. Feláll a gép a sor elejére, gondosan beigazítja a traktor elejére szerelt 2 méter 20 centiméter sortávolságot jelző mércét, indulhat az ültetés. Az egyik ember a traktor mellett megy, és egyesével adogatja a csemetéket a párjának, aki az ültetőgépen ül. A gép keskeny barázdát vág a talajba, az ültető belehelyezi a csemetét. Két tömörítő fémkerék pedig összezárja a hasítékot. A tuskónál a traktor felemeli az egész szerkezetet az ültető emberrel együtt, és utána folytatja a műveletet.

A gépi ültetés után majd jön még egy brigád, kézikapákkal eligazítják a talajt, ha kimaradt csemete, pótolják. Pernesz Balázs kérdésünkre elmondja, hogy hektáronként 350 ezer forintba kerül az első kivitelű erdősítés. Jelentős tétel a vadkárelhárító kerítés, ami önmagában kétmillió forint. Ezt építették meg először. Enélkül a gímszarvasok és az őzek lecsipegetnék a hajtásokat. A kerítés költsége megoszlik a vadásztársaság és az erdészet között.

– A környéken a gazdák a szántóföldeket is bekerítik, így egyre kisebb a vad mozgástere. Ezért lehetetlen kerítés nélkül erdőt felhozni – állítja a szakember.

Berta Tamás kerületvezető erdész 970 hektár erdőre felügyel. – Előfordult, hogy még ötcentis hó volt, amikor erdősítettünk, és általában eltartott április végéig. Nem is emlékszem, hogy ilyen korán végeztünk volna – meséli a szakember. Ezzel a gépi módszerrel hektáronként nyolcezer csemete kerül a talajba. Az lenne az ideális, ha minden héten lenne eső. Egy májusi hőség sok csemetét megölhet. Ha május közepéig nem hajt ki a csemete, tőre vágják. Ekkor az alvórügyekből még kihajthat. Az elpusztult csemetéket pótolják, ekkor kerülnek bele az elegyfafajok is.

Bakó Csabától, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgató-helyettes erdőgazdálkodási igazgatójától megtudjuk, hogy a mostani tavaszi erdősítési időszakban 33 település határában 59 erdőrészletben folyik első kivitelű erdősítés, 63 községhatárban 304 részletben pedig pótlást végeznek. Az első kivitel 211,6 hektár területet érint, a pótlás pedig 162 hektárt. Tavasszal összesen 2,53 millió csemetét, főleg tölgyet ültetnek el.