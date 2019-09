Vas Megyei Prima díj 2019 – Magyar tudomány: Kolláth Zoltán

A Magyar Csillagászati Egyesület elnöke, az Akadémia köztestületének, továbbá számos nemzetközi és hazai tudományos szervezetnek a tagja.

Kolláth Zoltán fizikus-csillagász, egyetemi tanár.

Az ELTE-n diplomázott, majd PhD fokozatot, később a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet szerzett. 2012-ben a Szegedi Egyetemen habilitált. 28 évig volt a Konkoly-Thege Miklós-csillagászati intézet kutatója. 1993 és 1996 között a Floridai Egyetem Fizika Tanszékén ösztöndíjas kutatóként dolgozott.

Kolláth Zoltánt 2013-ban nevezték ki egyetemi tanárnak Szombathelyre. A fizika oktatásán kívül aktívan részt vesz a doktori iskolák működésében. A Magyar Csillagászati Egyesület elnöke, az Akadémia köztestületének, továbbá számos nemzetközi és hazai tudományos szervezetnek a tagja.

A Csillagászati Kutatóintézetben a fő kutatási területe a változócsillagok kutatása volt. Nemzetközileg elismert eredményeket ért el a csillagpulzáció modellezésében. Elsőként igazolta, hogy a csillagok összetett változásának hátterében kaotikus dinamikai rendszer van.

Az egyetemen a fő kutatási tevékenysége a fényszennyezés vizsgálata. A témához kapcsolódó sikeres pályázata segítségével két kistelepülés közvilágítását korszerűsítették úgy, hogy az kutatási környezetként is használható legyen.

Nevéhez fűződik a hazai csillagoségbolt-parkok létrehozása, irányításával a Zselici Tájvédelmi Körzet Európában elsőként érte el ezt a nemzetközi elismerést. Fontos szerepet játszik abban, hogy a fényszennyezés csökkentésével egészségesebb környezet alakuljon ki az élővilág számára.

Meghívott előadóként rendszeresen részt vesz nemzetközi konferenciákon. A tudományos eredmények bemutatására kapcsolatot keres a művészetekkel is. A csillagászati megfigyelések és a modellezések eredményeinek hallhatóvá tételével készült hangzó anyagait felhasználta az Oscar-díjas zeneszerző, John Legend is. Planetáriumi filmeket készített, a csillagok hangjaival kapcsolatos filmjét nemzetközi fesztiválokon is bemutatták.