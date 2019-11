Vasi az ördög ügyvédje?

A Borkai-ügyben zsarolás miatt indult eljárás és előállítások hírére újra hallatott magáról az „ördög ügyvédje” – tette közzé kedden a Pesti Srácok. Szerintük Vas megyébe vezetnek a szálak.

„Fizetett politikai hirdetésben dühöngött, amiért a zsarolók után folyik a hajsza, és nem a blogján felvázolt összeesküvés-zagyvaságok szálait bogozgatja a rendőrség. Ez volt a második alkalom, hogy a magát csak ördög ügyvédjének nevező személy finanszírozta a posztját. Ám ezúttal hibázott: a fizetett hirdetés ugyanis leleplezi annak feladóját és kapcsolati körét. A Facebook transzparencia oldaláról kiderül, hogy az ördög ügyvédjének ‚finanszírozója’ ugyanaz, mint a választási kampányban a szombathelyi fideszes polgármesterjelöltet, Balázsy Pétert gyalázó, lejárató oldal finanszírozója” – írták.

Az írásból kiderült, mindkét oldal esetében a hirdető: Horváth Csaba. Ismert, a kampányban „Balázsy Péter, elkényeztetett mamahoteles szombathelyi polgármesterjelölt” címmel aktívan működött egy közösségi oldal, ami bejegyzéseivel a Fidesz-KDNP jelöltjét támadta.

A Pesti Srácok cikkében olvasható még: „A Balázsy Pétert lejárató oldalon szereplő egyik fotómontázst az év elején baloldali irányítás alá került szombathelyi városi lapban is szerepeltették fizetett hirdetésben. Finanszírozóként ott is feltüntették a Horváth Csaba nevet, de nehogy valaki a fővárosi, zuglói szocialista Horváth Csabára asszociáljon, a nyomtatott lapban neve mellé azt is odaírták, hogy Szombathely.”