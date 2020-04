Távoktatási videókkal segíti az érettségi előtt állók otthoni felkészülését

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének két kutatója segít a felkészülésben. Ők egyben középiskolai tanárok is.

Dr. Bokányi Péter és dr. Sümegi István az FTI-IASK kutatói – egyikük a kőszegi Árpád-házi iskola, gimnázium magyar szakos tanárja is, másikuk a szombathelyi Horváth Boldizsár középiskolában történelmet tanít – vállalkoztak arra, hogy bemutatják és elmagyarázzák az idei magyar irodalom- és történelemérettségi témaköreit a diákoknak. Mindkét sorozatból elkészült négy-négy rész, ezekből a videókból már tanulhatnak a középszintű és részben az emelt szintű érettségire készülők. És folyamatban van a többi tartalom: részenként körülbelül harminc percben átfogó képet adnak az adott témakörökről a kőszegi Szemző-házban rögzített felvételek. Alapos munkát végeztek a tanár urak és a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének munkatársai, rajtuk biztosan nem múlik az érettségi sikere.

Ottlik Géza szerepe a magyar irodalomban; Berzsenyi Dániel és a magyar klasszika; Vas megye irodalmi emlékhelyei és Kosztolányi Dezső kései lírája Bokányi Péter eddigi videóinak témái. Az előadó azt mondja, magyar irodalomból speciális a helyzet, mert a középszintű tételsor szabadságot ad a választásban. A húsz témakör a regionális irodalmat és az irodalom határterületeit öleli fel – Vas megyében ez a vasi irodalmi emlékhelyeket, Berzsenyit és Ottlikot is feltétlenül érinti. Ottlik ráadásul érintett az emelt szintű tételsorban is – így az elsőként felvett kép- és hanganyag nem csak a középszintű megmérettetésre készülőknek hasznos.

Élmény legyen: színészeket, zenészeket, szerzőket is belevonnak

A videók sokszínűek és élményszerűek: zenészek, színészek is közreműködnek. A Kosztolányiról szólóban a Hajnali részegséget Huzella Péter énekli, de Kelemen Zoltánt, a Weöres Sándor Színház színészét is halljuk majd, ő József Attila-verseket mond. A kortárs irodalom kapcsán Grecsó Krisztiánról is beszél majd Bokányi Péter, ő egy üzenettel kedveskedik a diákoknak, a Vörösmarty- tételhez pedig az IASK kollégái játsszák majd Liszt zenéjét. Az ókori Athén – A demokrácia kialakulása; Az antik Róma – A köztársaság válsága és Caesar egyeduralmi törekvései;

A monoteista vallások kialakulása, valamint A középkori Európa társadalma és gazdasága – ezek a történelemből eddig elkészült részek. – Meghatározott 12 nagy témakör szerint áll össze az írásbeli és a szóbeli, ami hozzávetőlegesen az összes tananyag negyedét jelenti. Ezeket hosszabb-rövidebb előadásokba sűrítve látni, hallani nagy segítség a diákoknak, akik máskülönben lehet, hogy elvesznének a négy tankönyvben – hallottuk Sümegi Istvántól. A folyamatosan k észülő videóanyagokat az IASK honlapján és az intézet Facebook-oldalán is követhetik az érdeklődők. A kezdeményezésben részt vevők úgy tervezik, az írásbeli érettségik tervezett idejéig minden előadást közzétesznek.