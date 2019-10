Vig Károly a magyarországi rovartani kutatások történetéről

Hiánypótló kiadványt mutattak be csütörtökön a Savaria Múzeumban. Dr. Vig Károly egy több mint hétszáz oldalas könyvben foglalta össze a magyar rovartani kutatás történetét.

A Savaria Múzeumban csütörtökön délután mutatták be prof. dr. Vig Károly entomológus, főmuzeológus A rovartani kutatások története Magyarországon című könyvét, ami igazi hiánypótló kiadvány. A szerző szakított azzal a felfogással, hogy csak a legnagyobbak életútját ismertesse, a feledés homályából kutatók tucatjait emelte rivaldafénybe. Meggyőződése szerint meg kell ismertetni mindenkivel a névtelenek munkásságát, amelyekre legnagyobbjaink eredményei támaszkodnak.

A könyvbemutatón részt vett dr. Puskás Tivadar is, akinek Csapláros Andrea mondott köszönetet a sokéves együttműködésért.

Dr. Vig Károly elmondta, ugyan szerzőként az ő neve szerepel a borítón, nagyon sok ember munkája van abban, hogy hat év alatt végre elkészülhetett az a könyv, ami a kezdetektől, az 1600-as évektől 1910-ig, a Magyar Entomológiai Társaság megalapításáig tekinti át a hazai rovartani kutatások történetét.

A könyvet, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója, dr. Korsós Zoltán méltatta. Elhangzott: a Bonyhádi Károly grafikus által tervezett, 28 fejezetet felölelő, 722 oldalas könyv megírása már akkor is igen komoly teljesítmény lenne, ha valakinek csak ez lenne a dolga, ám a szerző a könyvet szabadidejében, leginkább hajnalban és éjszakánként írta. Dr. Korsós Zoltán elmondta, a könyv képekkel gazdagon illusztrált, nagyon olvasmányos kiadvány, ami egyáltalán nem kizárólag a szakmának íródott, középiskolai tanárok és a természet iránt érdeklődő amatőrök is nagy élvezettel és haszonnal forgathatják.

– Naponta találkozunk manapság is olyan jelenségekkel, amelyekre a rovartani kutatások adják meg a választ, és hogy ez mennyire így van, azt jól lehet látni a könyvben szereplő történeti áttekintésből is, ami például a sáskajárást vagy a szőlőültetvények pusztulását okozta filoxéravészt is tárgyalja – fogalmazott a főigazgató. A szerző néhány fontosabb fejezetet be is mutatott hallgatóságának, így például elmesélte, hogy a már említett, Európát sújtó filoxéravész idején sokáig úgy gondolták, Magyarországon nem fog meg­jelenni a betegség. Amikor ez mégis bekövetkezett, nagy sokára 1880-ban létrehozták az Országos Filoxéra Kísérleti Állomást, de valójában Horváth Géza – az alkalmazott rovartan magyarországi megalapítója – volt az egyetlen, aki a filoxéravész idején bejárta Európát, hogy az ott szerzett tapasztalatokat összegyűjtse.

Prof. dr. Vig Károly a Magyar Rovartani Társaság elnökeként naponta találkozik azzal az érdeklődéssel, ami a gyermekekben és a fiatalokban lobog a rovarvilág sokszínűsége iránt. Sajnálatos, hogy ez a lelkesedés előbb-utóbb kikopik, és elutasításba fordul, pedig érdekünk fűződik a rovarok megismeréséhez, mert létük alapvetően áthatja mindennapjainkat. A kiadvánnyal a hazai tudománytörténet nagy adósságát is sikerült rendezni, és hiánypótló művet adni az olvasók kezébe. A könyv remélhetőleg hozzájárul ahhoz a szemléletváltozásához is, amely egyenrangú félként kezel minden körülöttünk létező élőlényt, így a rovarokat is.