Virágszőnyeg terül el az egész büki Széchenyi parkban

Egy éve volt a Városháza park műszaki átadása, aktuális lett az ellenőrzés. Kisebb növénypótlási munkák, a kerékpártároló stabilizálása – ezeket a feladatokat írták össze.

Az árvácskák és a tulipánok szépen virágoznak, az évelők vizsgálatát későbbre halasztották, hiszen azok, élettani folyamatukból adódóan később fognak kihajtani – számolt be Szily Adrien táj- és kertépítész, a projekt kerttervezője. Virágszőnyeg terül el az egész Széchenyi parkban: a városháza körül végzett munka nemcsak a laikusok számára szemet gyönyörködtető, de a szakemberek szerint is jól sikerült. A kivitelező, a megrendelő és a műszaki ellenőr járta be a tavaly zárult Zöld Város projektben megújított területeket.

Pályázaton 100 millió forintot nyert az önkormányzat, önerőből 160 milliót tettek a Torkos sor teljes és a Széchenyi utca részbeni megújításához. Nem találtak hiányosságokat a garanciális bejáráson a kerékpártárolók stabilabb rögzítésén kívül, valamint növénypótlásokra lesz szükség.