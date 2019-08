Woodstock-életérzés Hétrétországban

Őriszentpéter Ideje felkerekedni: irány az Őrség, ahol tárt kapukkal vár Hétrétország – a még mindig legbájosabb vasi fesztivál.

A szerencsésebbek eleve úgy időzítik a szabadságukat, hogy ezeket a napokat az Őrségben töltik. Reggelente hallgatják a csöndet és bámulják az idén sie­tős őszirózsák tarka szirmait, aztán ha úgy tartja kedvük, felkerekednek, és sorra járják a nyitott portákat.

Benéznek a viszáki pálinkafőzdébe, Simon Attila fotográfus kisrákosi birodalmába, a hegyhátszentjakabi illóolaj-lepárlóba, az ispánki palacsintázóba, Balogh István Péter festőművész veleméri műtermébe, vagy gyönyörködnek a kercaszomori andalúz lovakban.

Kipróbálhatják a korongozást valamelyik őriszentpéteri vagy magyarszombatfai fazekasműhelyben, és akár kerek perecet is fonogathatnak Soós József kercaszomori udvarán. Ha ezt mind megteszik – és ez csak töredéke Hétrétország csodáinak –, már úgy érzik, hogy újjászülettek, de ha ne adj Isten a magyarszombatfai Kosbor-kertbe is betévednek, egészen biztosan azt hiszik, hogy ez már a mennyország.

Hétrétországban az esték is szép találkozásokat ígérnek. Visszatérő vendég Kollár-Klemencz László, aki tegnap este a magyarföldi fatemplomban a műanyag kerti székekről (is) mesélt és a rengetegről (is) énekelt, ma pedig Őriszentpéteren a Kistehén zenekarral mutatja be legújabb albumukat. Csütörtökön az őriszentpéteri Malom udvarra érkezik az Anna and the Barbies, pénteken este pedig – a Nekem Őrség, nekik Wood­stock mottó jegyében – a Neil Young Sétány, az Ivan & The Parazol és az Omega koncertezik. Másnap a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar, a Braindogs Trió zenél, majd Hobo idézi fel zenésztársaival a 60-as évek Amerikáját. És ha ez még mind nem lenne elég, hétfőn este el kell menni Viszákra, a Szarvas-portán élő és viruló Kaszás Attila Pajtaszínházba, ahol nyolc órától Novák Péter és az Etnofon Zenei Társulás lakja be az udvart.

És ne higgye senki, hogy Hétrétország mindössze ennyi: komolyzenei koncertek, filmvetítések és beszélgetések is maradásra késztetik a látogatókat – egészen augusztus 20-áig.